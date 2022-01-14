بالخطوات .. تحضير وصفة إزالة شعر الابطين بالفازلين بدون ألم تماماً وعدم ظهور الشعر سريعاً

إزالة شعر الابطين بالفازلين، الفازلين من الوصفات الفعالة لإزالة الشعر فترغب السيدات في إزالة شعر الجسم بطريقة بسيطة فهذا الأمر يشغل بال الكثير من النساء، حيث يجب إزالة الشعر لكي تحافظ على النظافة وأن تكون متمتع ببشرة ناعمة، حيث يوجد الكثير من الطرق لإزالة الشعر مثل الحلاقة أو الشمع أو الكريمات المخصصة لإزالة الشعر أو باستخدام الليزر، وتبحث كثير من النساء عن طرق طبيعية لإزالة الشعر بشكل أكثر فعالية وسهولة وتجنبًا للمواد الكيميائية.

إزالة شعر الابطين بالفازلين نهائيًا من الجذور

حيث تتمثل أكثر الفوائد للفازلين في مساعدة حبس الرطوبة ولذلك السبب يستخدمه الكثير من النساء خاصة للبشرة المتشققة والتي تعاني من جفاف، ويستخدم الناس بعض الحيل لإزالة شعر الابطين بالفازلين، وسنتعرف على هذه الوصفة:

المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من الكركم.

ثلاثة من الملاعق الكبيرة حليب بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فازلين.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط كل المكونات ما عدا الفازلين وذلك في إناء نخصصه للخلط.

نقوم بإضافة نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين مع الاستمرار في الخلط.

نقوم بوضع الخليط على الشعر المراد إزالته من الجسم وذلك في اتجاه نمو الشعر.

نقوم بترك الخليط على الجسم حتى يجف وفي الغالب يكون الزمن من 5 دقائق إلى 10 دقائق.

عند جفاف الخليط نزيله في عكس اتجاه نمو الشعر.

نقوم بشطف المكان بماء دافئ.

نصائح لإزالة شعر الابطين بالفازلين

يوجد العديد من النصائح عند إزالة الشعر للحصول على أفضل النتائج ومن أهم النصائح ما يلي: