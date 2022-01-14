قناع طبيعي لتبييض حقيقي لبشرتك بدون تصبغات أو أضرار، تتساءل الكثيرات عن كيفية إزالة التصبغات والبقع طبيعياً والتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد بدون تكاليف باهظة، لذلك سوف نشارك معكم اليوم تحضير ماسك طبيعي له نتائج مذذهلة في تفتيح البشرة وتقليل البقع والتجاعيد أيضاً. للتحضير سوف نستخدم الحمص فهو يزيل البقع البنية والنمش من البشرة، كما أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمواد التي تعزز امتصاصها سريعاً، كذلك نحتاج إلى البيض فهو مفيد جداً للبشرة وينظفها بعمق من الشوائب، بالإضافة إلى الزعفران فهو يحتوي على فيتامينات تقاوم التصبغ والبقع الداكنة ويقوم بتفتيح لون البشرة ويكافح التجاعيد.

قناع طبيعي لتبييض البشرة وإزالة التصبغات

المكونات المطلوبة لإعداد هذا الماسك هي:

حبوب الحمص. بيضة واحدة. رشة من الزعفران الخالص ويمكنك إستخدام الكركم الطبيعي بدلاً من الزعفران. 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نقوم أولاً بطحن الحمص بإستخدام المطحنة الكهربائية حتى نحصل على مسحوق ناعم، ثم نضع مقدار 4 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص في وعاء ثم أضف البيضة مع تكسير قشرتها واضافتها إلى الوعاء، مع إضافة الزعفران ثم اخلطي المكونات بشكل جيد حتى تحصل على عجين وبعد ذلك نترك العجينة في صينية ونضعها في الفرن حتى تجف، نقوم فقط بتجفيف العجين في حرارة الفرن وبعد أن يجف نقوم بطحنه في المطحنة الكهربائية، حتى نحصل على مسحوق ناعم ثم قم بغربلة المسحوق واحتفظ به في وعاء نظيف لحين إستخدامه.

أفضل ماسك لتفتيح وشد البشرة

أضف ملعقة كبيرة من هذا المسحوق في وعاء ثم نضف إليه ماء الورد ونخلط جيداً حتى يتجانس المزيج، ضع هذا المزيج على بشرتك بإستخدام فرشاة ميك أب نظيفة ضعيه على المكان الذي يوجد به كلف وتجاعيد على الجلد، ضعيه أيضاً على النمش والتصبغات في الجلد واتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة حتى يجف، ثم قم بإزالته عن طريق فركه بأصابعك وبعدها اغسلي البشرة بالماء جيداً ثم رطبي بشرتك بزيت أو كريم مرطب، طبق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وستحصلين على نتيجة جيدة في الأسبوع الأول من الاستخدام.