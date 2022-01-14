نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض البنات المفاجئ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلجأ العديد من السيدات إلى معرفة سر بياض البنات المفاجئ حيث في كثير من الأحيان تجد ان هناك العديد من البنات تجدهم قد فتحت بشرتهم فجأة دون سابق إنذار، خصوصا ان هناك الكثير من الوصفات التي يمكن أن تستخدم في تفتيح البشرة.

سر بياض البنات المفاجئ

يجب أولا ان تقومي بشرب كميات كبيرة من الماء لا تقل عن ثلاثة لتر في اليوم الواحد حيث أن الماء عنصر مهم في إعادة شباب البشرة ونضارتها.

كما يجب أن تنامي عدد ساعات كافية حيث أن النوم المتقطع يسبب بهتان البشرة وجفافها لتبدو وكأنها مرهقة.

يجب أن تقومي بأخذ الفيتامينات اللازمة لبشرتك وذلك خلال اتباع نظام غذائي مناسب.

وصفة الأرز والعسل لتبييض البشرة

هي من افضل وصفات التفتيح وتعتبر ماسك المناسبات السحري للتفتيح السريع فقط التزم التالي:

المكونات المطلوبة:

ربع كوب من دقيق الأرز.

كوب من الماء.

معلقه من عسل النحل.

طريقة التحضير:

يتم خلط جميع المكونات السابقة مع بعضهما البعض ويتم التقليب حتى تمام التجانس.

ثم يتم يتم فرد الماسك على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك يتم تدليك البشرة بعد انتهاء الوقت بحركات دائريه للتخلص من أي زوائد جلدية.

خلطة صابون الغار للتبييض

احضري اناء فارغ ثم قومي بوضع كوبين من ماء الورد.

بعد ذلك قومي بوضع صابون الغار إلى ماء الورد في الإناء واتركيه في الماء لمدة يوم كامل.

ثم قومي باستعمال المضرب الكهربائي وقومي بإضافة الصابون الذي تم تركه في الماء ثم ضعي ماء الورد ومعه علبة من كريم من الكيبالي.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة علبة من كريم فيتامين سي و كوبان من الحليب.

بعد ذلك قومي بإضافة عبوتين من ديفرين كريم.

ثم قومي بإضافة نصف كوب من الجلسرين السائل وأضيفي قليلا من زبدة الكاكاو.

بعد ذلك قومي بتشغيل المضرب الكهربائي على المكونات حتي يتم تجانسهم جيدا سويا.

الى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن سر بياض البنات المفاجئ و نحب ان نذكركم اننا قد قمنا بذكر وصفتين لتبييض الجسم والبشرة ونتمني ان نكون قد قدمنا المعلومات الكافية والي اللقاء في وصفة جديدة وشكرا.