وصفة اليوم هي تحضير أقوى كيراتين طبيعي فعال في فرد الشعر وجعله حريري وناعم ولامع من الاستخدام الأول، إليكي سيدتي كيفية صنع كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن حيث أنه سيحول شعرك من مجعد إلى حريري بشكل دائم، والتحضير هذا الكيراتين نحتاج إلى الكاكاو الخام فهو يعالج جفاف وخشونة الشعر، كما نحتاج إلى الزبادي الطبيعي فهو يعالج الشعر التالف وينعمه بالإضافة إلى الموز، فهو يعالج الشعر الجاف و الخشن والمتطاير حيث أنه ينعم الشعر ويجعله حريري من أول إستخدام، ويمنح الشعر قوة ولمعاناّ وكذلك نحتاج إلى البيض فهو يغذي الشعر بالفيتامينات والبروتينات، أقوى كيراتين طبيعي فعال في فرد الشعر وجعله حريري وناعم ولامع من الاستخدام الأول.

أقوى كيراتين طبيعي فعال في فرد الشعر

تتكون وصفة الكيراتين الطبيعي من العناصر التالية :

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

موزة ناضجة.

بيضة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الكيراتين واستخدامه

ضع مقدار الكاكاو في قدر مع إضافة النشا والماء ثم اخلط المكونات جيداً، ثم ضع المكونات على نار هادئة و قلب الخليط باستمرار حتى يغلي ويثقل القوام، وعند الحصول على خليط كريمي أطفئ النار وبعد ذلك ضع الخليط في وعاء وأضف إليه الزبادي الطبيعي واخلط قليلاً، ومن جانب آخر قشر الموزة وقم بتقطيعها إلى شرائح ثم أضفها إلى الخليط مع إضافة البيضة، ثم اخلط جميع المكونات بشكل جيد باستخدام الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي ناعم، وبعد ذلك نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة لإزالة بقايا المكونات التي لم يتم طحنها، ثم أضف إليه زيت جوز الهند وزيت الزيتون واخلط جيداً.

قسمي شعرك إلى عدة أقسام صغيرة ثم طبقي هذا الكيراتين على خصلات شعرك بالاستعانة بمشط، وزعي الخليط بداية من جذور الشعر حتى أطرافه ثم غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء ويمكنك تطبيق هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة رائعة، أقوى كيراتين طبيعي فعال في فرد الشعر وجعله حريري وناعم ولامع من الاستخدام الأول.