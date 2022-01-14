سر القرمشة.. طريقة عمل بسكويت الشاي الهش السريع لطعم خطير لا يقاوم بمقادير مظبوطة 100%

طريقة عمل بسكويت الشاي الهش هذا هو بالضبط ما تسعى إليه كثير من النساء بسكويت الشاي العادي مناسب للبالغين والأطفال على الإفطار، ولأنه من البسكويت اللذيذ، يمكن الاستمتاع به مع مجموعة متنوعة من المشروبات، وليس الشاي فقط.

طريقة عمل بسكويت الشاي الهش

في هذه المقالة سوف نوضح كيفية صنع بسكوت الشاي الهش في المنزل باستخدام المكونات وطريقة التحضير، والتي يجب عليك اتباعها بالضبط حتى تحقق النتيجة المرجوة.

مقادير بسكويت الشاي

اثنين ونصف كوب دقيق أبيض.

نصف كوب حليب

12 ملعقة كبيرة. زبدة طرية

كوب سكر سكر.

صفار.

ما يقرب من نصف ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بسكويت الشاي السريع

يُمزج الدقيق والملح والبيكنج بودر في وعاء خلط كبير.

ثم بعد ذلك ننقل الزبدة إلى وعاء فارغ آخر ونضربها لمدة دقيقتين على الأقل بمضرب كهربائي.

بعد ذلك ندمج السكر تدريجيًا في الزبدة أثناء الخفق لمدة دقيقتين.

ثم نستمر في خفق الزبدة والسكر لمدة دقيقة أخرى مع إضافة البيض والفانيليا.

بعد ذلك نضيف إلى المزيج السابق الدقيق من الملح والبيكنج باودر ثم الحليب ونعجن جيداً.

ثم نستمر في العجن حتى تتشكل عجينة متماسكة وناعمة.

بعد ذلك تُقسم العجينة إلى نصفين وتُغلق بكيس بلاستيكي وتُترك في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم أخرجي العجينة من الثلاثة واتركيها ترتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك وزعي العجينة بين طبقتين من الزبدة وسخني الفرن إلى 300 درجة خلال هذا الوقت.

يتم تشكيل العجينة على شكل بسكويت وضعيها على صينية خبز مبطنة بورق برشمان.

بعد الانتهاء من التشكيل، نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

مكونات بسكويت الشاي بالبرتقال

كوب ونصف دقيق ابيض.

نصف كوب سكر حلويات.

نصف كوب زيت.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

مقدار معلقة بيكنج باودر.

نصف كوب عصير البرتقال.

نصف كوب سكر ناعم.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال

نقدم لكم خطوات عمل بسكوت البرتقال بسهولة كما يلى:

يُمزج السكر والزيت في وعاء الخلط، ثم يُضاف الفانيليا وعصير البرتقال.

بعد ذلك نخفق الدقيق والبيكنج باودر معًا، ثم نضيفهما إلى الخليط السابق ونعجن حتى تتشكل عجينة متماسكة.

ثم اترك العجينة عشر دقائق لترتاح قبل دحرجتها بمسمار العجين، وقطعها وحفرها حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم دهن صينية الفرن بالزيت ثم أضيفي البسكويت واخبزيها على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نخرج البسكويت من الفرن ونتركه جانباً ليبرد قبل الأكل.

قدمنا لكي طريقة عمل بسكويت الشاي الهش بالخطوات السهلة والبسيطة فقط كل ما عليكي فعله اتباع الخطوات السابقة لتقديم أفضل وأشهى بسكوت شاي لأسرتك، ولضمان نجاح الوصفة اتبعيها بشكل دقيق.