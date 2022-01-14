نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن.. بيتزا المقلاة أسرع وأسهل أكلة جاهزة في 10 دقائق بعجينة قطنية هشة والطعم تحفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيتزا المقلاة، من أسهل الأكلات التي يمكنك أن تقومي بتقديمها، فهي سريعة التحضير، فهي تكون اسرع طرق البيتزا التي يمكنك أن تفعلها في المنزل دون الحاجة إلي عجين أو غيره، لتكون المنقذ في حالة احتياجك لإعداد البيتزا في زمن قياسي، فرحى اولادك بأحلى بيتزا في دقائق قليلة.

طريقة عمل بيتزا المقلاة

اسهل وصفة لإعداد البيتزا السريعة بسهولة لإعداد البيتزا في المنزل بدون افران وبسهولة لتصنعي بيتزا الطاسة بسهولة.

مقادير بيتزا الطاسة

نص كوب من الدقيق.

كوباً من الماء الدافئ.

4 معالق زيت كبيرة.

2 معالق خميرة فورية صغيرة.

معلقة من السكر صغيرة.

ربع معلقة صغيرة ملح.

حشوة البيتزا

كوب من صلصة البيتزا.

بصلة مقطعة شرائح.

ربع من سوسيس، أو بييروني ويكون شرائح.

ربع كيلو جبن موتزاريلا.

نص كوب زيتون أسود ويفضل مبشوراً أو شرائح.

قطعة فلفل ملون مقطع.

2 معلقة كبيرة من الزيت.

تحضير بيتزا الطاسة

قومي بوضع ربع كوب الماء ومعه السكر والخميرة في وعاء مع التقليب.

ثم يتم تغطية الوعاء وضعي الوعاء في مكان دافئ حتي 10 دقائق.

بعد ذلك في وعاء آخر وضع الدقيق والملح وعليهم خليط الزيت والخميرة و اعجني جيداً.

ثم اضيفي الماء ببطء واعجني حتي تحصلي على عجينة طرية.

بعد ذلك تقسيم العجينة إلي أجزاء متساوية، وضعيها في مكان دافئ حتي 20 دقيقة.

ثم على النار قومي بتسخين الزيت وبيه البصل والتقليب حتي دقيقة أو دقيقتين.

بعد ذلك ضيفي السوسيس مع التقليب، وبعد ذلك أطفئ النار عليه.

افردي العجينة كما ترغبين في سمكها، ومن ناحية أخري تسخين مقلاه لم تلتصق وضعي العجينة عليها حتي تصبح لونها ذهبي وقلبها للجهة الثانية.

ثم بعد ذلك قومي بدهنه بالصلصة وضيفي باقي المكونات عليها.

مكونات بيتزا الطاسة السريعة

كوب دقيق.

معلقة صغيرة من الخميرة.

ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

معلقة صغيرة سكر.

3 اكواب ماء دافئ.

طريقة التحضير

ضعي كلاً من الملح والخميرة والدقيق والسكر والبيكنج بودر في وعاء.

ثم بعد ذلك ضيفي الماء على الدقيق والعجم حتي تصبح لدينا عجينة.

ثم نفرد العجينة بشكل دائري وضعيها في مقلاه تكون مدهونة بالزيت.

بعد ذلك توزيع الصلصة وما شبه من المكونات.

ثك تركها حتي 10 دقائق أو أكثر حتي تنضج.

مقادير بيتزا الخلاط

كوب ونصف من الدقيق.

3 معالق لبن بودرة.

معلقة بينكج بودر صغيرة.

معلقة صغيرة من الخميرة.

بالإضافة الى معلقة من زعتر بري.

نص معلقة ملح.

ربع كوب زيت.

كوب وربع ماء.

طريقة التحضير

قومي بإضافة المكونات في الخلاط.

ومن ناحية أخري قومي بتشويح البصل على نار هادئة حتي لا يحترق.

بعد ذلك دهن المقلاة بالزيت، وقومي بوضع العجين على حسب المقلاة الخاصة بك.

ثم ضيفي الصلصة وباقي المكونات.

بعد ذلك نتركها حتي تنضج.

وفى الختام تعتبر بيتزا المقلاة واحدة من الأكلات الأقل في المجهود والتكلفة، ولكن لا تنسي أن تتأكدي من نوع المقلاة وجودتها حتي تستطيعي عمل البيتزا بكل سهولة.