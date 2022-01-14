لمتبعي الرجيم.. طريقة عمل كوكيز الشوفان الصحي الهش اللذيذ ووداعاً لأنظمة الدايت المملة

طريقة عمل كوكيز الشوفان، هناك الكثير من السيدات تبحث عن بعض الابتكارات التي يمكن أن تضيفها إلى نظام الريجيم الخاص بها حتى تستطيع أن تستمر فيه لمدة طويلة لتصل إلى مبتغاها والمعروف أن الكوكيز يحبه الجميع أطفال وكبار كما تعددت طرق إعداده.

طريقة عمل كوكيز الشوفان

يضطر الكثير ممن يتبعون حميات الريجيم الصعبة إلى بعض الأطعمة التي تحتوى على السكر، ولا يحبون تناول الفواكه ويبتكرون بعض الأطعمة.

كوكيز صحي بالشوفان

في الغالب من يتبعون حميات يشعرون بالضيق من وقت إلى آخر ويشعرون ببعض المرارة التي تجعلهم يشعرون بالضيق فيلجئون إلى البحث عن أطعمه تحتوى على السكر دون أن يتركوا حميتهم الغذائية.

ومن الممكن أيضا ان يقوموا بتحضير كوكيز الشوفان الصحي أثناء الذهاب إلى العمل حتى لا يشعروا بالجوع كما أن قطعه كوكيز الشوفان للرجيم التي سنقدم لكم طريقتها اليوم تحتوي على 54 سعر حراري فقط.

مكونات كوكيز الشوفان

مقدار كوب واحد من الشوفان.

بالضافة الى كوب واحد من السكر البنى.

وكوب واحد من الدقيق البنى.

وموزه و قومي بهرسها جيدا.

ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

بعض المكسرات.

طريقة تحضير كوكيز الشوفان

أولا قومي بإحضار وعاء فارغ وضعي بداخله البيض مع ثمره الموز التى سبق هرسها والسكر البنى الخاص بالريجيم.

ثم قومي بضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يتم تجانسهم.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق البني إلى الخليط واستمري في التقليب حتى يتجانسوا مع بعضهما تماما.

ثم قومي بإضافة كوب الشوفان وقومي تقليبهم جيدا.

يعد ذلك قومي بإضافة المكسرات واستمري في التقليب حتى تحصلين على عجينه.

ثم بعد ذلك قومي بعمل الكوكيز على شكل دائري من العجينة.

بعد ذلك قومي بوضعها سيدتي في صينية على درجه حراره 200 درجه مئوية.

بعد ان يخرج من الفرن بعد ربع ساعه و يترك جانبا ليبرد ثم يتم تقديمها مباشرة.

في الختام وصلنا الى نهاية مقالنا و نحب ان نذكركم اننا قمنا بذكر طريقة عمل كوكيز الشوفان حيث ان الكوكيز من الاكلات التي يحبها الجميع ويمكن استخدامها أثناء العمل دون ان تفقد حميتك الغذائية والى لقاء في مقال جديد فرضاك سيدتي هو كل ما نريده.