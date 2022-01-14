نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ادهني كريم الأرز للوجه قبل النوم لبشرة أفتح في ثلاث أيام ستعشقينه للأبد لن تحتاجي لمكياچ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم الأرز للوجه من الكريمات الطبيعية التي تقوم بشد البشرة والوجه، ويعمل أيضاً على تفتيح البشرة، وترجع أصول هذا الكريم إلى الأصل الكوري حيث يزيل الخلايا الميتة ويجعل البشرة أكثر إشراقاً لاحتوائه على كولاجين طبيعي يغذي البشرة ويزيد من نضارتها.

كريم الأرز للوجه

يمكنك عمل كريم الأرز السحري الغني بالكولاجين، الذي يعمل على تفتيح وترطيب بشرتك بمكونات طبيعية سهلة ومتوفرة، ونتائجه ملحوظة بعدة طرق مختلفة.

كريم الأرز مع ماء الورد

إضافة ماء الورد إلى كريم الأرز تعطي البشرة نضارة ورونق جذاب، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

بالضافة الى ملعقة كبيرة من النشا.

وملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة:

أولا اخلطي الأرز مع النشا.

بعد ذلك قومي بوضع ماء الورد تدريجياً حتى تحصلين على قوام متجانس بدون تكتلات، وأيضاً ملمس كريمي.

ثم ضعي من الخليط على بشرتك ومنطقة العينين، وقومي بتدليك البشرة في حركات دائرية.

بعد ذلك قومي بوضع الكريم مرة صباحاً ومرة مساءً لمدة أسبوعين وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

كريم الأرز بالفواكه

تعد إضافة الفواكه إلى التجميل الطبيعية من أفضل الطرق التي تزيد من مفعول الوصفة لما فيها من فيتامينات تغذي البشرة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ثلاث ملاعق من الأرز المغسول والمسلوق.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الساخن.

ملعقتين من عصير البرتقال الطازج.

الطريقة :

في إناء قومي بهرس الأرز المسلوق جيداً ثم ضعي عليه زيت جوز الهند ساخن.

بعد ذلك قلبي جيداً وضعي عليه عصير البرتقال وامزجي حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك بدون كتل.

ثم ضعي طبقة وفيرة على بشرتك ودلكي بحركات دائرية حتى تستفيد بشرتك من تعزيز كولاجين البشرة عند تدليكها.

بعد ذلك اتركي الكريم لمدة نصف ساعة لكي تستفيد بشرتك من مكونات الخلطة.

ثم اغسلي وجهك بماء دافئ.

كرري الوصفة يومياً لمدة شهر وستلاحظين الفرق الواضح من أول استخدام.

وفي ختام تلك الوصفة نكون قد عرضنا عليكي وصفة كريم الأرز للوجه فهي وصفة طبيعية من وصفات العناية بالوجه والبشرة، وقد عرضنا عدة طرق لتحضيرها والاستفادة من عناصرها الغذائية في تعزيز الكولاجين، وهي خليط الأرز وماء الورد وأيضاً خليط الأرز مع الفواكه.