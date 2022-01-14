بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب باللون البني لأحلى إطلالة ساحرة ومناسبة لكل درجات البشرة

طريقة صبغ الحواجب باللون البني، نستطيع تلوين الحواجب باللون البني في البيت دون الحاجة الى مواد كيماوية، يهتم كثير من السيدات بالحواجب لأنها تعد مصدر جمالي للوجه تعطي نضارة للوجه، نعرض لكم طريقة صبغة حواجب طبيعية دون استخدام صبغات كيمائية وبسهولة في المنزل.

طريقة صبغ الحواجب باللون البني

نقوم بإحضار حجم صغير من وعاء عميق، ثم نقوم بوضع نوعاً من أنواع النسكافيه فيه.

ثم نقوم بتسخين ماء درجة دافئ بمقدار ربع كوب من الماء ونضعه على النسكافيه.

بعد ذلك نحضر عصا للتقليب نقوم بمزج المكونات جيداً مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بإحضار مسكرة مجففة فارغة ونأخذ من الخليط ووضع على الحواجب.

بعد ذلك نتركها حتى ست ساعات على الحواجب ثم نقوم بغسله بماء الفترة.

طريقة عمل صبغة الحواجب الدائمة بديل التاتو

هناك العديد من الوصفات لا يستخدم فيها تاتو ولا أي مواد أخرى ولكن تعد من البيت بمواد طبيعية وبالحنة كالاتي:

أولا نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء وغسول الوجه مع التنشيف ونتركه حتى ينشف جيداً.

بعد ذلك نقوم بإحضار ماء فاتر بمقدار نصف ملعقة وحنة بمقدار معلقة كبيرة ونضعهم في طبق عميق.

ثم نقوم بخلط المكونات جيداً ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متماسك.

بعد ذلك ونقوم بوضعه على منطقة الحاجبين.

ثم نترك خليط الحناء على الحاجبين لمدة ساعتين او ثلاث ساعات من مدة حط الحناء.

بعد ذلك نقوم بغسل الحاجبين بالماء واليكم النتيجة.

ملاحظات عند صبغ الحواجب بني فاتح

يجب أولا معرفة نوع ولون شعر الحاجب حتى لا تترك الصبغات على الحواجب أطول من الفترة المحددة وذلك في حالة صبغة حواجب بني طبيعي الفاتح، تستغرق وقت من دقيقة الى خمس دقائق، وتجنب بقاء الصبغة أطول فترة ممكنة حتى لا تعمل على تغميق الحواجب.

بعد غسيل الحاجبين نلاحظ لون اغمق مما كنا نريد وذلك بسبب ان الحواجب مبللة عندما تنشف وتجف سوف يظهر اللون الفاتح الذي تريدونه.

عند صبغ إحدى مناطق من الوجه بالخطأ يمكن استخدام قطنة مبللة بالماء لمسح حول المكان على الفور قبل ان تجف وتثبيت.

في الختام نكون وضحنا طريقة صبغ الحواجب باللون البنى وارشادات عند صبغ الحواجب، وصبغ الحواجب بالمكونات الطبيعية من البيت بديل التاتو.