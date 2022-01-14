الرواني الأصلية.. كيكة البسبوسة الهشة الذهبية بكل تكاتها وأسرارها التي لن يخبركِ بها أحد

كيكة البسبوسة، تعد من الكيكة الشهية اللذيذة السهلة السريعة التي يقبل عليها البعض ويحبونها الأطفال، كما أنها من الحلويات الشرقية المناسبة في التقديم في أعياد الميلاد والمناسبات والأفراح ويقبل عليها العديد في شهر رمضان أيضاً تجمع بين طعم الكيك المميز وطعم البسبوسة، اليوم سنخبركم بكل تكات وأسرار كيك الرواني.

كيكة البسبوسة

من بين كثير من الوصفات لكن يفضل الكثير كيكة البسبوسة سهلة وخفيفة وشهية جداً، ومن السهل أن تفعل العديد من السيدات المزيد من الحلويات في البيت لضمان استخدام مكونات الصحية وجودة الحلويات، للحفاظ على صحة الأسرة، وهي عبارة عن خليط من الكيكة الهشة والبسبوسة الجميل التي يعشقها كثيراً من الناس، من أكثر الوصفات نجاحا حتى لمن هم مبتدئين، لا تحتاج إلى الخبرات لما هيا بسيطة وسريعة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

المكونات

كوب دقيق بمقدار 150 جم.

سميد بسبوسة بمقدار كوب.

سكر بمقدار كوب 205 جم.

زبادي بمقدار كوب.

بيض بمقدار تلات بيضات.

زيت ذرة أو زيت عباد بمقدار ربع كوب.

جوز هند بمقدار نصف كوب.

بيكنج بودر مقدار 2 ملعقة.

فانيلا سائلة بمقدار معلقة كبيرة، أو فانيلا بودر بمقدار 2 ملعقة.

كيكة الرواني الهشة

نقوم بإحضار وعاء نضع فيه مكونات من البيض والفانيلا والسكر.

ثم نقوم بمزجهم جيداً مع بعض، ثم نقوم بخلط الزبادي إليهم والزيت ونقوم بضرب المكونات جيداً مع بعض، حتى نحصل فى النهاية على قوام متماسك جيداً.

بعد ذلك نقوم بمزج إليهم سميد البسبوسة بجوز الهند للكيك والدقيق أيضا على البسبوسة ونقلب المكونات جيداً حتى نحصل على قوام جيداً أيضا.

ثم نقوم بإحضار صينية التي نضع فيها خليط البسبوسة ونضع فيها الزيت ونزود عليها الخليط كيك البسبوسة.

بعد ذلك نقوم بضرب على الصنية على الرخامة جيداً حتى تتفرغ وتتساوى الصينية.

ثم نضعها في الفرن ساخن لمدة 10 دقائق درجة حرارته 200 ونقوم بدأت الحرارة حتى 180 درجة حرارة وتشغيل الشعلة لمدة 35 دقيقة لجذب اللون.

بعد ذلك نخرجها من الفرن و نقوم بسقيها بالشربات والبدء في التقطيع.

ثم نقوم بتزينها بأي مكسرات أو جوز الهند أو مبشور شوكلت كما تحب وتكون جاهزة حتى التقديم.

في النهاية نكون وضحنا كيكة البسبوسة اللذيذ وطريقة تحضيرها وعملها، حيث يقدم في جميع المناسبات حيث يقبل عليه الكثير فهي كيكة لذيذة ومفيدة.