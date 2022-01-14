طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت بأسهل مكونات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت الدجاج المشوي من أشهر الأطعمة وأشهرها في العالم، ليس فقط في مصرفي كلتا الحالتين، يوفر الفرن نفس النكهة اللذيذة والفائدة، وسوف نتعلم كيفية صنعه في المنزل في بضع خطوات بسيطة ومكونات سهلة وبسيطة للغاية من أجل الخروج بالفراخ المشوية بشكل لذيذ.

طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت

يمكن تحضير الدجاج المشوي بعدة طرق وبمجموعة متنوعة من التوابل، كما أن العديد من الأمهات يبدعن في تقديمهن لأسرهن، واحدة من أهم التقنيات لجعل مذاقها جيدًا مثل الجاهزة هو ما سنعرضه الآن:

مكونات توابل الدجاج المشوي

دجاج متوسط ​​الحجم.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة.

رشة فلفل أسود مطحون طازجًا.

1 ملعقة صغيرة قرنفل.

سميدجون من البابريكا.

4 ملاعق كبيرة زبادي.

ما يقرب من ربع ملعقة صغيرة ملح.

تقريبا بصلة متوسطة الحجم مفرومة خشن.

4 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كيف تطبخ الدجاج على الفحم

بشكل عام، يفضل الدجاج المشوي أو الكباب على الدجاج أو الكباب المطبوخ لأنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون وبالتالي فهو صحي. حيث يوجد عدد أقل من المكونات الدهنية بالإضافة إلى الطعم الرائع.