طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت بأسهل مكونات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت الدجاج المشوي من أشهر الأطعمة وأشهرها في العالم، ليس فقط في مصرفي كلتا الحالتين، يوفر الفرن نفس النكهة اللذيذة والفائدة، وسوف نتعلم كيفية صنعه في المنزل في بضع خطوات بسيطة ومكونات سهلة وبسيطة للغاية من أجل الخروج بالفراخ المشوية بشكل لذيذ.
طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت
يمكن تحضير الدجاج المشوي بعدة طرق وبمجموعة متنوعة من التوابل، كما أن العديد من الأمهات يبدعن في تقديمهن لأسرهن، واحدة من أهم التقنيات لجعل مذاقها جيدًا مثل الجاهزة هو ما سنعرضه الآن:
مكونات توابل الدجاج المشوي
- دجاج متوسط الحجم.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة.
- رشة فلفل أسود مطحون طازجًا.
- 1 ملعقة صغيرة قرنفل.
- سميدجون من البابريكا.
- 4 ملاعق كبيرة زبادي.
- ما يقرب من ربع ملعقة صغيرة ملح.
- تقريبا بصلة متوسطة الحجم مفرومة خشن.
- 4 فصوص ثوم مهروسة.
- 2 ملعقة كبيرة مايونيز.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
كيف تطبخ الدجاج على الفحم
بشكل عام، يفضل الدجاج المشوي أو الكباب على الدجاج أو الكباب المطبوخ لأنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون وبالتالي فهو صحي. حيث يوجد عدد أقل من المكونات الدهنية بالإضافة إلى الطعم الرائع.
- اشطف الدجاج جيدًا من الداخل والخارج.
- يمكنك نقعها لفترة وجيزة في محلول من الملح والخل.
- أضف جميع البهارات، كل البهارات الداكنة التي صنعت سابقًا، إلى طبق عميق.
- تُمزج المكونات جيدًا حتى تمتزج جيدًا.
- يُمزج الزبادي والمايونيز وعصير الليمون في وعاء للخلط. نضيف البصل والثوم ويقلب جيدا حتى تصبح الصلصة ناعمة ومتجانسة.
- أعد الدجاج إلى المقلاة وقم بوضع التتبيلة داخل القشرة أيضًا.
- ضعها في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر للسماح بامتصاص التتبيلة تمامًا.
- الآن، ضعي الدجاج في شواية الفرن واخبزيه لمدة ساعة.
- بعد أن ينضج الفحم، أحضره إلى الموقد وأشعله.
- أضف قطرة واحدة من الزيت إلى قطعة الفحم.
- ثم، أثناء الطهي، ضعه تحت الدجاج.
- أغلق الفرن بإحكام بحيث يتشبع الدجاج برائحة الفحم طوال عملية الطهي، ولكن ليس في آخر ربع ساعة.
- نخرج الدجاج من الفرن ويقدم مع سلطة خضراء وسلطة طحينة ومخللات وألف هنا وشفا.