بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة وبمكونات طبيعية 100%

الروج الطبيعي من اليسير تحضيره في المنزل حيث أنه يصلح للاستعمال ويكون أقوى بديل للأرواج الكيميائية شديدة الإضرار بالشفتين حيث تعتبر مختلف نوعيات الروج الطبيعي والتي من الممكن أن نقوم بتركيبها في المنزل من الممكن أن تحل محل تلك الأرواج الضارة والتي قد أثبت ضررها بفعل ما تحتويه من مركبات كيميائية قد تلحق الأذى بالجسم ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن من خلالها أن نقوم بالتحضير للروج الطبيعي والذي يعطي أفضل لون للشفاه مع الكثير من المميزات الأخرى، وفيما يأتي مقادير عمل روج طبيعي وطريقة تحضيره.

مكونات إعداد روج الشفايف الطبيعي

الأرواج الطبيعية بالإمكان تحضيرها في البيت بمنتهى السهولة من مكونات متاحة لها دور في إبراز جمال الشفاه وفي نفس الوقت علاج الشفتين من الكثير من العيوب أهمها تشقق وتقشر الشفتين في فصل الشتاء وإصابتها بالجفاف، فيعمل الروج الطبيعي كوصفة تجميلية مميزة وفي نفس الوقت تعتبر الوصفة من أفضل الوصفات التي لها دور في تفادي عيوب الشفاه وظهورها بمظهر رطب ولامع وخالي من التشقق، وفيما يأتي مكونات الوصفة:

الروج الطبيعي من السهل عمله إذا ما قد توفرت المكونات التالية:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من لون طبيعي غذائي.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

بعد توفر المكونات من الممكن أن نبدأ في خطوات التحضير والتي نذكرها على هذا النحو الآتي:

نحضر وعاء ملائم ونضعه على حمام مائي وبداخله كمية الفازلين المتوفرة لعمل الروج.

بعد الإذابة الكاملة للروج لا بد من إضافة الفانيليا وزيت اللوز مع التقليب.

في وعاء آخر نضع النشا ومعه ماء الورد ومعهما اللون الغذائي مع التقليب الجيد لنحل على مزيج ملون يضاف للفازلين مع التقليب المستمر.

الخطوة التالية تكون هي وضع الناتج المتكون وهو الروج ليتجمد في حاوية مناسبة تيسر من استعماله بعد ذلك يتم وضعه بالثلاجة.