للشفايف والخدود.. طريقه عمل الروج بالبنجر للون ساخر للشفاة وتوريد الخدود طبيعياً

نقدم لكم طريقه عمل الروج بالبنجر، فهي سهلة وسريعة في التحضير، خاصة مع ارتفاع البالغ في أدوات التجميل بالإضافة إلي احتوائها علي مواد مضرة للبشرة. لذلك نقدم لكم مكونات طريقة عمل الروج بالبنجر، بمكونات طبيعية مائة بالمائة وغير مكلفة ودون اللجوء للمركبات الكيمائية الضارة.

طريقه عمل الروج بالبنجر

طريقة عمل روج طبيعي ثابت بالبنجر في المنزل من اسرع وامن الطرق، لذلك نقدم لكي تفاصيل عن كيفية تحضيره:

البنجر لتوريد الشفايف والخدود

المكونات:

ملعقة زيت لوز صغيرة.

• بالإضافة إلى معلقه بنجر (شرائح صغيرة).

ومعلقه زبده كاكاو صغيرة.

طريقة التحضير:

أولا نقوم بملء وعاء بكمية لا تزيد عن كوب ماء وقومي بوضعه علي النار.

وبعد ذلك قومي بوضع البنجر.

ثم نضع ملعقة زيت اللوز الصغيرة على زبدة الكاكاو، ونقوم بتقليبه حتى تذوب.

بعد ذلك نضرب البنجر في الخلاط جيدا دون ماء(بعدما يتم سلقه بالطبع).

ثم نقوم بتصفيته للحصول على السائل فقط.

امزجي عصير البنجر بزبده الكاكاو وقومي بالتقليب جيدا.

ثم نأتي برطمان فارغ وجاف من الداخل، ونضع فيه الخليط ونتركه حتى يبرد.

وهكذا نكون عرضنا طريقة عمل الروج في البيت، امن جدا علي البشرة وطبيعي مئة بالمئة.

البنجر لتوريد الخدود

أولا نضع ثلاث نقاط على الخد.

ثم نقوم بتدليك دائرية حتى نحصل علي اللون المطلوب.

نصائح قبل وضع احمر الشفاه

قومي بتقشير شفتيك كل أسبوع مرة باستخدام فرشة عليها محلول عسل نحل وبالطبع تكون ناعمة.

ثم قومي بفرك الشفاه بحركة دائرية ل10 ثوان ، وقومي بغسلها، ثم ترطيبها.

ابتعدي كل البعد عن لعق شفتيك لأن تعرضهم للعق باللسان، حيث يعد شبيها بطريقة ما تعريض اليدين إلي الماء باستمرار وذلك يتسبب في جفافها ويساعد علي التشقق، كما أن هذه العادة سيئة للغاية.

شرب الماء حيث أن جسم الإنسان يحتاج إلى ما يعادل أثنين ونصف لتر من الماء يوميا لمساعدة البشرة على التجدد والحيوية، ويساعد عن ترطيب جسمك.

استخدمي الفازلين حيث يمكنك استخدام الفازلين بطريقه أو بآخري علي الشفايف. مما يساعد على زيادة الرطوبة بهم والمحافظة عليهم.

وفي الختام أردنا أن نقدم لكم معلومات عن طريقه عمل الروج بالبنجر في المنزل بطرق بسيطة وسريعة وسهله ، كما أردنا توفير نصائح مختلفة عن كيفية استخدام الروج كمورد للخدود، ونصائح متمثلة في كيفيه العناية بالشفايف في المنزل بطريقه بسيطة وسريعة وبدون مواد كيميائية.