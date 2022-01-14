نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ماسك الخميرة والزبادي لترطيب ونعومة الوجة بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما يبحث الكثير من النساء عن ماسك له تأثير فعال على الوجه بشكل عام ويحقق أفضل النتائج المطلوبة، ومن أهم الماسكات التي تحتوي على أفضل مكونات طبيعية لها الكثير من الفوائد للبشرة هو ماسك الزبادي مع الخميرة، سواء كانت الخميرة أو الزبادي فكل منهم له الكثير من المميزات والتي يساعد كل منهما في حل الكثير من مشاكل البشرة، لتكون النتيجة في النهاية بسكرة مشرقة ناصعة البياض بدون اي عيوب.

ماسك الخميرة والزبادي للوجه

هذا الماسك يتم تحضيرة، وتطبيقه على البشر بكل سهولة، وطريقة تحضيره هي كالاتي:

المكونات

كوب من الزبادي البلدي الطبيعي.

ملعقتين كبار من الخميرة الفورية.

طريقة التطبيق على الوجه

احضري طبق مناسب، واخلطي به الزبادي والخميرة جيدًا.

استمري في الخلط حتى يصبح خليط متجانس.

وزعي الماسك على الوجه والرقبة.

دلكي الوجه جيدًا به، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك جيدًا بإستخدام الغسول الخاص بالبشرة.

يتم تكرار عمل الماسك كل يومين حتى الحصول على أفضل نتيجة.

فوائد ماسك الزبادي مع الخميرة للوجه

كما ذكرنا من قبل أن هذا النشاط يعتبر من أهم الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج مبهرة عند المداومة على استخدامه للبشرة ومن أهم فوائده ما يلي:

ترطيب البشرة

هذا الماسك له قدرة سريعة في ترطيب البشرة فلكل من المكونين يحقق ذلك.

يمنح البشرة الفيتامينات والمعادن

هذا الماسك يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة جدًا لتعويض أي خلل قد يحدث في البشرة.

يساعد على امتصاص الدهون الموجودة في الوجه

مكونات هذا الماسك تساعد في التنظيف العميق لمسام الوجه كما أنه يعمل على امتصاص الزيوت والدهون الزائدة في الوجه، والتي قد تتسبب في تكون الحبوب والبثور.

توحيد لون الوجه

هذا الماسك يساعد في التفتيح السريع والفعال، ويساعد في التخلص من البقع الغامقة أو الهالات السوداء كما يساعد على حفظ نضارة الوجه بشكل أفضل.

يساعد في الحماية من أشعة الشمس

يعتبر ماسك الخميرة مع الزبادي بمثابة واقي طبيعي من أشعة الشمس الحارقة للبشرة، والتي قد ينتج عنها الكثير من المشكلات، ويحدث ذلك إذا تم المداومة على استخدامه.