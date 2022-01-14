طريقة التراميسو بالبسكويت بطريقة لذيذة

طريقة التراميسو بالبسكويت، تتميز حلوى التراميسو بطعمها الكريمي الغني بطبقات من البسكويت والقهوة، اخترعها فرناندو وتينا رايس وسرعان ما أصبحت من الأنواع التي انتشرت في جميع أنحاء الدول المجاورة لإيطاليا ثم في جميع أنحاء العالم وأطلق عليه هذا الاسم لأنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة الحركية والعقلية.

طريقة التراميسو بالبسكويت

يمكنك عمل التيراميسو بأفضل طريقة ممكنة، والتي سنوضحها حاليًا، ما عليك سوى اتباع الإجراءات وتنفيذها للحصول على النتيجة المرجوة.

مكونات:

14 قطعة بسكويت

12 جم جبنة الكريمة

14 كوب سكر حبيبي

12 كوب كريمة ثقيلة

1 ملعقة كبيرة ماء دافئ

رش من الفانيليا.

الكاكاو

12 ملعقة كبيرة نسكافيه

تحضير:

يُمزج النسكافيه مع الماء الدافئ في وعاء صغير.

في طبق منفصل، اخفقي الكريمة حتى تصبح ناعمة. نضيف السكر والفانيليا والجبن ونخلط جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة.

اغمس البسكويت في النسكافيه وضعه تحت صينية التقديم في طبقات متتالية.

يُسكب مزيج الكريمة والجبن فوق البسكويت ويُسوّى الوجه بالملعقة إذا رغبت في ذلك، رشي الشوكولاتة فوق الوصفة.

ثم يتم وضع الصينية في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم.

حلوى التراميسو في أكواب

هناك العديد من الطرق لتقديم التراميسو، وهذه الوصفة هي واحدة من أكثر الوصفات اللذيذة وذات المذاق الرائع، وكثيرًا ما يطلب منها تحضيرها في المنزل.

مكونات:

بسكويت ليدي فنجر في علبة.

12 كوب حليب

2 كوب كريمة مخفوقة (كريمة خفق).

1 كوب سكر الحلويات

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

وعاء واحد من الجبن الكريمي.

12 ملعقة صغيرة فانيليا

12 كوب ماء

5 ملاعق كبيرة بودرة شوكولاتة للتزيين.

تحضير: