طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة، تبيض البشرة بالفازلين والقرنفل هي من أسهل الماسكات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وذلك بسبب توافر القرنفل والفازلين في كل مطبخ، حيث يمكن تفتيح البشرة بسرعة دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل من أجل عمل تنظيف للبشرة من أجل إزالة شوائب البشرة وتفتيحها بشكل متكامل، حيث يعمل الفازلين على ترطيب البشرة وتنعيمها، كما يعمل على تقوية مسام الجلد والعمل على تغذية البشرة، ويعمل القرنفل على تفتيح البشرة وتنظيفها من البثور الصغيرة، ويخلصها من الاسمرار والبقع الداكنة.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

تعتبر تلك الطريقة هي الطريقة الأشهر في تحضير ماسك القرنفل والفازلين، حيث يجب توافر جميع المكونات بالكامل من أجل نجاح الوصفة بشكل رائع، حيث يتم تنفيذ الوصفة كما يلي:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

خطوات تحضير كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

في طبق عميق نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا حتى تتجانس.

ثم في إناء على النار نقوم بعمل حمام مائي للخليط لمدة 3 دقائق.

ثم نترك الخليط حتى يبرد جانباً.

ثم نقوم بتنظيف البشرة بالماء قبل تطبيق الماسك عليها.

ثم نقوم بفرد الخليط على البشرة والوجه لمدة ساعة.

ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة كل يومين من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد القرنفل والفازلين للبشرة

يمتلك القرنفل والفازلين الكثير من الفوائد الصحية والعلاجية التي يمكنها أن تعالج جميع مشاكل البشرة، حيث من أهم فوائدهم ما يلي: