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عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بالعجينة مثل المطاعم في البيت - ثقفني
يعد السمك من الأكلات والأطباق المميزة التي تحتوي على العديد المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل البروتينات وفيتامينات وكما يعمل على الوقاية من الأمراض ويعمل على تقوية المناعة، وكما يعد أيضاً السمك من أهم المأكولات البحرية التي يفضلها الجميع الكبار والصغار وكما أن تتبيلتها وقرمشتها تعطي له مذاق رائع وطيب للغاية ورائحة طيبة وشهية وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل السمك المقلي بالعجينة والمقرمش مثل المطاعم في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل السمك المقلي بالعجينة والمقرمش مثل المطاعم
المكونات:
- كيلو من سمك الفيلية.
- أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- أثنين ونصف ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- أثنين ملعقة صغيرة من الكمون.
- أثنين ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من كزبرة ناشفة.
- أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة من عصير الليمون.
- أثنين فص من الثوم المهروس.
- نصف كوب كبير من الماء الدافئ.
طريقة التحضير:
- الخطوه الأولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي في الوعاء كيلو من سمك الفيليه ويضاف إليه أثنين فص من الثوم المهروس وملعقة صغيرة من ملح الطعام و ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الخل الأبيض وملعقة من عصير الليمون ثم نقلب المكونات مع بعضهم البعض حتى تختلط المكونات مع السمك ثم نترك السمك في التتبيلة لمدة نصف ساعة تقربياً حتى يتشرب السمك التتبيلة.
- الخطوه الثانية حضري خليط القلي قومي بإحضار وعاء آخر ثم ضعي فية الدقيق وأثنين ونصف ملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وقلبي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يختلطوا تماماً ثم قومي بتقسيم وعاء خليط القلي إلى وعائين ثم نضيف إلى وعاء منهم الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب حتى يصبح لدينا خليط سائل.
- الخطوة الثالثة ضعي السمك في الوعاء التي به الخليط السائل ثم ضعيه مباشرة في الوعاء الأخر ويقلب فيه أيضاً وبعد ذلك قومي بإحضار مقلاة وضعي فيه زيت للقلي ثم ضعيه على نار متوسطة ثم نقلب السمك الفيلية في الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا ثم نرفعه السمكمن الزيت على مناديل مطبخ أو ورق مطبخ حتى يتشرب الزيت منه تماماً.
- وبعد ذلك أصبح السمك الفيلية جاهزاً للتقديم بجانب السلطات والارز.
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