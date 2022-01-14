طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بالعجينة مثل المطاعم في البيت

يعد السمك من الأكلات والأطباق المميزة التي تحتوي على العديد المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل البروتينات وفيتامينات وكما يعمل على الوقاية من الأمراض ويعمل على تقوية المناعة، وكما يعد أيضاً السمك من أهم المأكولات البحرية التي يفضلها الجميع الكبار والصغار وكما أن تتبيلتها وقرمشتها تعطي له مذاق رائع وطيب للغاية ورائحة طيبة وشهية وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل السمك المقلي بالعجينة والمقرمش مثل المطاعم في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل السمك المقلي بالعجينة والمقرمش مثل المطاعم

المكونات:

كيلو من سمك الفيلية .

أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض .

أثنين ونصف ملعقة كبيرة من النشا .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر .

أثنين ملعقة صغيرة من الكمون .

أثنين ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من كزبرة ناشفة .

أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض .

ملعقة من عصير الليمون .

أثنين فص من الثوم المهروس .

نصف كوب كبير من الماء الدافئ .

طريقة التحضير :