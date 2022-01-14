وصفة الطماطم والعسل المذهلة لتفتيح البشرة الدهنية والحد من إفراز الدهون

تختلف طبيعية كل بشرة عن الأخرى حيث تتعدد أنواع البشرة بين البشرة الجافة والعادية والدهنية ولكل نوع بشرة مشكلة خاصه بها ومنتجات عناية لا تتناسب مع البشرة الأخرى، ومن أكثر انواع البشرة التي تكثر المشكلات الخاصه بها هي البشرة الدهنية نظراً لإفرازها كمية من الدهون بارتفاع المستوي عن الطبيعي ولا شك أن الفتيات والسيدات تقوم ببذل الكثير من الأموال للعناية بالبشرة وتفتيحها نظراً لتراكم الدهون مما يؤدي إلي بهتان البشرة، ويظهر مكون الطماطم في قدرته على معالجة مشكلات البشرة الدهنية وتعتبر الطماطم من أكثر المكونات التي تم استخدامها وثبت فاعليتها في تحسين صحة البشرة الدهنية لأنها من الأحماض التي تحتوي على عنصر فيتامين سي لذلك فهي تساعد على نضارة وتفتيح البشرة بالإضافة إلي بعض المكونات الجانبية وللتعرف على طريقة تحضير الوصفة يمكنك متابعة هذا المقال.

وصفة الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية

المكونات المستخدمة:

واحده من ثمرة الطماطم الحمراء.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقة من مسحوق اللوز البودرة “ملعقة طعام”.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي يتم تحضير محضرة الطعام “المفرمة الكهربائية” ووضع فيها ثمرة الطماطم بعد تقطيعها إلي قطع صغيرة. الخطوة الثانية يتم إضافة باقي المكونات من العسل ومسحوق اللوز وقطرات من عصير الليمون الطازج. تشغيل محضرة الطعام بضع دقائق حتى تمتزج المكونات بشكل جيد حتى تصبح المكونات مثل الكريم الناعم. يتم غسل الوجة قبل وضع الخلطة على الوجه بالغسول الخاص بالبشرة الدهنية لإزالة الدهون ثم تجفيف الوجه وتركه رطب، ثم يتم وضع الخليط على الوجه مثل الماسك. اتركي الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة حتى يصبح جاف تماماً الفرق الماسك ولكن بهدوء ثم غسل الوجه بالماء البارد وبعد ذلك يتم تركيب البشرة من المرطب الخاص بك والاستمرار على تلك الوصفة مرتين أسبوعياً.

فوائد الطماطم للبشرة: