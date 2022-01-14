ممبار بوبس.. طريقة عمل الممبار الكور بخلطتي السحرية لطعم مميز يذوب في الفم وهذا المكون هو سر الطعم

طريقة عمل الممبار الكور التي يبحث عنها السيدات، وذلك لأن أغلب المصريين يحبونه ولكن يجدون صعوبة في حشوه لذلك يقومون بشرائه من المطاعم والتي أغلبها غير نظيف، لذلك نقدم لكي سيدتي أسهل طرق لعمل الممبار من خلال المقال لتقدمي لعائلتك ألذ ممبار، وبطريقة سهلة وتضمني نظافة وجودة عمله.

طريقة عمل الممبار الكور

قومي بعمل أفضل ممبار بوبس بطريقة سهلة من خلال بعض الطرق التي سنقدمها إليك.

خلطة الممبار

المكونات:

نصف كيلو من الممبار.

كوبان من الأرز النظيف.

ثلاث حبات كبار من البصل.

حزمتان من البقدونس.

حزمتان من الكزبرة.

حزمة من الشبت.

ملعقة من النعناع المجفف.

قرن من الفلفل المقطع قطع صغيرة.

كيلو إلا ربع من الطماطم المبشورة.

ملح طعام حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من الصلصة.

ثلاث ملاعق من السمنة.

ممبار بوبس

قومي بتحضير الخلطة من خلال بشر البصل، وتقطيع البقدونس والكزبرة والشبت.

بعد ذلك قومي بوضع الأرز، وعليه المكونات السابقة.

ثم ضعي عليه الطماطم المبشورة.

بعد ذلك أضيفي الملح، والفلفل الأسود إليهم والنعناع.

أخيراً ضعي ملاعق الصلصة، وقلبي المكونات.

ثم قومي بحشو الممبار مع ترك مسافات لتقطيع الممبار وعمل كور به.

بعد ذلك قطعي الممبار إلى قطع صغيرة.

ثم بعد الحشو قومي بغلي الماء في وعاء عميق به ملح، وكمون.

بعد ذلك ضعي الممبار المقطع في الماء، وانتظاري حتى ينضج ثم خذيه من الماء وحمريه في السمن حتى يحصل على اللون الذهبي.

ممبار كور بالمستكة

قومي بخلط المستكة مع خلطة الممبار ولاحظي فرق الطعم، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كيلو إلا ربع من الممبار.

خمس أكواب من الأرز.

بقدونس وشبت وكزبرة.

فصان من المستكة.

ملعقة من الملح.

بالإضافة الى ملعقة فلفل أسمر.

أربع حبات من البصل متوسط الحجم.

كيلو من الطماطم المبشور.

طريقة التحضير:

في بولة قومي بوضع الأرز، والبصل المقطع، والطماطم المبشورة.

بعد ذلك قومي بفرم الكزبرة والشبت والبقدونس وضعيهم على المكونات.

ثم ضعي الملح والفلفل والمستكة.

بعد ذلك قومي بتقطيع الممبار قطع متوسطة.

ثم احشي الممبار، وضعيه في ماء مغلي على النار مضاف إليه كمية من الملح.

بعد أن ينضج الممبار، صفيه من الماء وضعيه في طاسة بها زبدة وحمريه.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن طريقة عمل الممبار الكور بطريقتين من أبسط الطرق بمكوناتهم وطرق تحضيرهم، حيث عرضنا الطريقة العادية للمبار الكور من خلال ترك مسافات أثناء الحشو، والثانية بتقطيعه قطع متوسطة.