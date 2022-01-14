طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا من أول استعمال

طريقة عمل صابونة لبان الدكر لتبيض البشرة، هي من أسهل أنواع الصابون التي يمكن صناعتها في المنزل دون الحاجة إلى شراء صابونة كيميائية تحتوي على مواد تتفاعل مع مسام البشرة وتقوم بإتلافها والتسبب في ظهور تجاعيد جلدية على سطح البشرة، حيث أن لبان الدكر من أفضل العناصر الطبيعية التي تساعد البشرة على التفتيح والإشراق والنضارة، وذلك بسبب احتواء لبان الدكر على المزيد من الأحماض الطبيعية التي تقوم بقتل البكتيريا المتراكمة على مسام الجلد ومن ثم تقوم بمعالجة أثار الحبوب والبثور المتكونة على سطح البشرة.

طريقة عمل صابونة لبان الدكر لتبيض البشرة

يمكن الاعتماد على تلك الوصفة من أجل تحضير صابونة قوية المفعول في تفتيح البشرة وتنظيفها من الشوائب، حيث يتم تحضير الصابونة كما يلي:

نصف كوب من لبان الدكر المطحون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

نصف كوب من الجلسرين.

ملعقة من الشاي الأخضر الو الشاي الأحمر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة من أي نوع زيت عطري.

طريقة تحضير صابونة لبان الدكر

في إناء علي النار نقوم بإذابة الجليسرين في حمام مائي، ثم نضيف له جميع الزيوت السابقة ونقلبهم معا حتى يتجانسوا.

ثم نقوم بإضافة الشاي ولبان الدكر المطحون وماء الورد، ونقلب الخليط بالكامل جيدا.

نضع الخليط السابق في الميكروويف لمدة 15 ثانية.

نقوم بوضع الخليط في قوالب سيليكون، ونضع عليه رشة من الكحول، ونتركه حتى يتجمد لمدة يوم كامل حتى تتماسك الصابونة تماما.

تستخدم الصابونة بشكل يومي أثناء الاستحمام.

فوائد لبان الدكر للبشرة

تقوم صابونة لبان بتفتيح البشرة بشكل عميق، ولهذا فان صابونة لبان الدكر من أفضل أنواع الصابون الطبيعي في تنظيف مسام البشرة والعمل على تفتيحها وزيادة نضارتها في وقت قياسي، ومن أهم فوائدها الأخرى ما يلي: