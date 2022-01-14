نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتصادية ولذيذة.. كفتة الدجاج على أصولها بتتبيلة المطاعم التركية السرية مش هاتشتريها من بره تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحضير كفتة الدجاج من الوصفات التي نسعى لعملها لتغيير وجبات الدجاج المعتادة، ولكن تعد كفتة الفراخ مألوفة للبعض غير كفتة اللحم، ويمكن إضافة العناصر التي تجعل من هذه الأكلة وجبة متكاملة يحبها الكبار والصغار، وفي هذا المقال سنعرض عدة طرق.

كفتة الدجاج

يمكنك عمل كفتة الفراخ الشهية بطرق متعددة ومكونات سهلة وبأبسط الطرق بأكثر من وصفة.

طريقة عمل كفتة الفراخ المقرمشة

تعد الوجبات المقلية المقرمشة من ألذ الوجبات التي يحبها الأطفال، والطريقة كالآتي:

المكونات:

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

حبة كبيرة من البصل المبشور.

كوب ونصف من البقسماط المطحون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة من الكمون.

بالإضافة الى ربع ملعقة من بهارات الفراخ.

حبتين من البيض.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

احضري إناء وضعي به الفراخ المفرومة مع البصل المبشور، والبقدونس المفروم.

ثم اخلطي المكونات جيداً وتبلي الخلطة بالملح، والفلفل والكمون، والبهارات.

ثم شكلي الفراخ أصابع.

بعد ذلك في طبق ضعي البيض، واخفقيه مع الملح والفلفل الأسود.

ثم ضعي الفراخ في البيض.

وبعدها في طبق ضعي البقسماط المطحون، وضعي به الفراخ بعد خطوة البيض.

ثم كرري هذه الخطوة حتى تنتهي من الكمية بالكامل.

وبعد ذلك في زيت غزير ضعي الفراخ حتى تحصلي على اللون الذهبي.

وتقدم مع مكرونة و كاتشب وسلطة خضراء.

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن

إعداد الكفتة في الفرن من الطرق المعتادة، وهذه الطريقة تمتاز بأنها ضمن وجبات الريجيم أيضاً، وإليكي الطريقة كالتالي:

المكونات:

نصف كيلو من صدور الدجاج المفروم.

ملعقتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.

حبة متوسطة من البصل المفروم.

بالإضافة الى حبة من الفلفل الرومي المفروم.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة من بهارات الفراخ.

بالإضافة الى نصف ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقة كبيرة زيت طعام.

طريقة التحضير:

اخلطي الدجاج المفروم مع البصل، والفلفل الرومي، وأيضاً البقدونس والكزبرة.

ثم ضعي البهارات والملح، والفلفل الأسود، وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي خليط الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة.

بعدها شكلي الكفتة أصابع على أعواد الشيش طاووق، ثم إنزعي الأسياخ الخشبية.

ثم سخني الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

بعد ذلك إدهني صينية بملعقة من الزيت، وضعي فيها الكفتة وإتركيها تنضج لمدة 25 دقيقة.

وفي ختام هذا المقال نكون قد عرضنا طريقة كفتة الدجاج اللذيذة، وعرضنا لها طريقة عمل الكفتة المقرمشة وطريقة عمل الكفتة في الفرن بأسهل الطرق ومكونات بسيطة.