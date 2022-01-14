“فطائر بعجينة قطنية”.. طريقة عمل فطائر الجبنة اللذيذة بعجينة هشة وخفيفة وبخطوات سهلة وبسيطة

اذا كنتي من محبين الوجبات السريعة، ذات الطعم اللذيذ والتي لا تحتاج إلى وقت كبير أو جهد، فيمكنك القيام بعمل فطائر الجبنة اللذيذة في وقت قصير، ويمكن تناولها في أي وقت خلال اليوم سواء كانت وجبة إفطار يتم تناوله في الصباح او وجبة غداء مشبعة بحشوات مختلفة حسب الرغبة، وايضًا كوجبة عشاء خفيفة على المعدة، كما تعتبر من الاكلات المفضلة لدى الأطفال، وسوف نعرض لكم خطوات عمل فطيرة الجبنة اللذيذة بكل سهولة

طريقة عمل فطائر الجبنة

فطائر الجبنة مكوناتها بسيطة ويمكن عمل كمية مناسبة، حتى تتواجد في المنزل لأطول وقت، وخطوات تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل فطائر الجبنة

مكونات العجينة

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبار من اللبن البودرة.

ملعقتين زبادي بلدي طبيعي.

ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

خمس ملاعق من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافيء أو أكثر حسب الاحتياج العجين.

مكونات الحشو

ربع كوب جبنة موتزاريلا.

كوب جبنة رومي مبشورة.

ملعقة سمن.

جبنة مثلثات.

أربع ملاعق من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير: