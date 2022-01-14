نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فطائر بعجينة قطنية”.. طريقة عمل فطائر الجبنة اللذيذة بعجينة هشة وخفيفة وبخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة "فطائر بعجينة قطنية".. طريقة عمل فطائر الجبنة اللذيذة بعجينة هشة وخفيفة وبخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني
اذا كنتي من محبين الوجبات السريعة، ذات الطعم اللذيذ والتي لا تحتاج إلى وقت كبير أو جهد، فيمكنك القيام بعمل فطائر الجبنة اللذيذة في وقت قصير، ويمكن تناولها في أي وقت خلال اليوم سواء كانت وجبة إفطار يتم تناوله في الصباح او وجبة غداء مشبعة بحشوات مختلفة حسب الرغبة، وايضًا كوجبة عشاء خفيفة على المعدة، كما تعتبر من الاكلات المفضلة لدى الأطفال، وسوف نعرض لكم خطوات عمل فطيرة الجبنة اللذيذة بكل سهولة
طريقة عمل فطائر الجبنة
فطائر الجبنة مكوناتها بسيطة ويمكن عمل كمية مناسبة، حتى تتواجد في المنزل لأطول وقت، وخطوات تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل فطائر الجبنة
مكونات العجينة
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- ملعقتين كبار من اللبن البودرة.
- ملعقتين زبادي بلدي طبيعي.
- ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
- خمس ملاعق من الزيت.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب من الماء الدافيء أو أكثر حسب الاحتياج العجين.
مكونات الحشو
- ربع كوب جبنة موتزاريلا.
- كوب جبنة رومي مبشورة.
- ملعقة سمن.
- جبنة مثلثات.
- أربع ملاعق من البقدونس المفروم.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء، وانخلي بداخله الدقيق، مع إضافة رشة ملح.
- وأضيفي أيضًا السكر والخميرة، اضيفي اللبن البودرة.
- قلبي المكونات مع بعض حتى تختلط وتتجانس.
- بعد ذلك أضيفي إلى المكونات الزبادي، وافركيها مع باقي المكونات جيدًا.
- أضيفي الزيت أيضًا.
- أضيفي المياه الدافئة مع العجن المستمر لكل المكونات، حتى تتجانس المكونات وتصبح عجينة متماسكة، ولينة.
- اتركي العجينة في كيس بلاستيك حتى تختمر جيدًا، ولمدة ساعة أو أكثر.
- في وعاء آخر، اخلطي البقدونس مع السمن للحشو، وأضيفي الجبنة التي تم تحضيرها، واخلطي المكونات مع بعض وهكذا الحشو أصبح جاهز.
- احضري العجين، وافرديها على الرخامة وقطعيها قطع متوسطة، وقومي بلفها مثل الكورة.
- افردي كل كرة من هذه الكرات على السطح مرة أخرى، وقومي بوضع كمية من الحشو بداخله، و اغلقيها مثل القوارب.
- أحضري صاج مناسب الحجم.
- ادهني هذا الصاج او الصينية بالزيت.
- رصي الفطائر بداخلها، مع ترك مسافة بينهم مناسبة.
- ادخليها الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة، في الرف الاوسط.
- وتترك لمدة عشرين دقائق، وذلك حتى يغير لونها إلى اللون الذهبي.
- تخرج من الفرن وتقدم ساخنة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ