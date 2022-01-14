مشبك الغسيل هو الحل الرهيب .. بدون تعب لفي ورق العنب والكرنب بالمشبك هتلفي 10 كيلو في دقائق

يكون المحشي من الوجبات اللذيذة التي يعشقها الجميع ولكن تعاني كثير من ربات المنازل من طريقة لفه حيث أنه يأخذ وقت كثير في لفة وطريقة أعداده لذلك استطعنا اليوم أن نقوم بتوضيح طريقة جديدة للف المحشي في ثواني معدودة وهذه الطريقة لا تأخذ كثير من الوقت أو المجهود وسوف نوضح طريقة أعداده من خلال هذا المقال.

طريقة لف المحشي ورق العنب أو الكرنب بواسطة مشبك الغسيل

لكل ربات المنازل والسيدات العاشقات للمحشي سوف تقومي بعمله في ثواني دون أي جهد أو تعقيد وذلك من خلال مشبك الغسيل وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية:-

قومي بسلق ورق الكرنب أو ورق العنب في الماء بالملح والكمون.

بعد ذلك جهزي الورق للحشو بالتخلص من الزوائد والقطع الغير متساوية.

أحضري صنية وقومي بفرد الورق به ووضع أوراق المحشي على أطراف الصنية وتثبيتها بالمشابك.

أحضري خلطة الأرز الخاصة بالمحشي وقومي بوضعها على الورق وردها بواسطة ملعقة.

قومي بتغطية خلطة الأرز بباقي الورق والتخلص من المشابك ووضع الورق الذي يكون على إطراف الصنية على الخلطة.

نتأكد بأن الأوراق قد غطت الخلطة بشكل كامل.

نحضر ٢ كوب من المرق ونضعهم في الصنية.

ندخل الصنية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ٢٠ دقيقة.

نقوم بإخراجها بعد التأكد من سواها.

نحضر طبق مسطح ونضعه على الصنية ثم نقوم بقلبها.

نقوم بتقطيعها بالسكينة مثل الكيكة وتوزيعها في أطباق التقديم.

طريقة سلق ورق الكرنب وورق العنب

يتم سلق ورق العنب والكرنب بطريقة سهلة جدا سوف نوضح الطريقة لكم من خلال النقاط التالية:-