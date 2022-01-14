نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر كالحرير.. طريقة عمل شامبو طبيعي للشعر الهايش والجاف والمتقصف يمنع التساقط وينعم الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل شامبو طبيعي للشعر والذي تبحث عنه أغلب السيدات، وذلك لأن الشعر لا يحتاج إلى مواد كيماوية، فهذه المواد قد تكون سبباً في تلفه يوماً ما، لذلك يمكنك متابعة هذا المقال للحصول على طرق طبيعية للشامبو لتحافظي عليه من التساقط.

طريقة عمل شامبو طبيعي للشعر

يمكنك عمل عدة أنواع من الشامبو بمكونات طبيعية وإجعلي شعرك قوياً بدلاً من تساقطه، وإليك بعض الطرق.

شامبو طبيعي لتساقط الشعر

إستخدمي هذا النوع من الشامبو لتحافظي على شعرك من التساقط، وإليك الطريقة كما يلي:

المكونات:

كوب إلا ربع من زيت جوز الهند.

كوب إلا ربع من صابون زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من فيتامين ه‍.

كوب إلا ربع من الماء المغلي.

ملعقتان من زيت الروزماري.

ملعقتان من زيت اللافندر.

ملعقتان من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير:

في زجاجة قومي بوضع الماء المغلي.

ضعي معه زيت جوز الهند، ورجي الزجاجة جيداً

ضعي صابون زيت الزيتون، ورجي جيداً حتى تذوب المكونات بداخلها.

أضيفي زيت اللافندر.

قومي بوضع زيت شجرة الشاي ورجي الزجاجة مرة أخرى.

أضيفي زيت الروزماري، ثم ضعي فيتامين ه‍.

رجي الزجاجة جيداً وإستخدمي الشامبو مع كل إستحمام.

شامبو زيت الجوجوبا

قومي بعمل شامبو طبيعي بزيت الجوجوبا، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كوب إلا ربع من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

سبع ملاعق من الصابون القشتالي.

ملعقتان كبيرتان من رائحة جوز الهند.

ست ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

بخاخ ذو غطاء محكم.

طريقة التحضير:

في بخاخ قومي بوضع الماء.

أضيفي إليه ملح الطعام، ورجي البخاخ حتى يذوب الملح.

قومي بوضع صابون القشتالي.

ضيفي إليه رائحة جوز الهند وزيت جوز الهند، ورجي المكونات جيداً.

قومي بوضع زيت الجوجوبا.

رجي البخاخة جيداً.

قومي بأخذ كمية مناسبة من الشامبو وضعيها على شعرك، وإفركي شعرك بها جيداً.

إغسلي شعرك بالماء الفاتر.

كرري إستخدام الشامبو مرتين خلال الأسبوع.

في الختام عرضنا طريقة عمل شامبو طبيعي للشعر بزيت الجوجوبا، وشامبو التساقط لتنعمي بشعر لامع وناعم بلا مواد كيميائية ضارة.