معجزة رهيبة لتسمين البشرة: ونفخ الخدود لن تصدقي نتائجه2022

نقدم لكم معجزة رهيبة لتسمين البشرة ، حيث تعد من افضل المعجزات التي تعمل علي تفتيح البشرة وتسمينها بكل سهولة، حيت تفضل لكل فتاه عمل خلطة طبيعية بنفسها في كل منزل من مكونات طبيعية تساعد علي شد البشرة من اول استخدام وتساعد ايضا علي نفخ الخدود بكل سهولة دون عمليات او مواد ضارة بالبشرة، حيث تعد هذه الخلطة معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة ايضا لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية ولديها فوائد عديدة علي البشرة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل معجزة رهيبة لتسمين البشرة ونفخ الخدود من اول استخدام فوري2022.

مكونات اعداد معجزة رهيبة لتسمين البشرة ونفخ الخدود والحصول علي نتائج فورية2022

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الذي يعمل علي حل جميع مشاكل البشرة وهي كما يلي:-

معلقة من الخميرة.

معلقة من لبان الدكر المطحون.

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

ماء حسب الطلب.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي طريقة بسيطة لتحضير الكريم المعجزة في المنزل بكل سهولة دون اي اضرار جانبية بالبشرة والحصول علي بشرة مثالية في فترة بسيطة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء كبير بلاستك ثم ضيف بداخلة النشا ولبان الدكر ونخلطهم جيدا. ثم نذوب معلقة الخميرة في ربع كوب ماء وتقلبهم جيدا حتي تذوب تماما. ثم نسكب الخميرة والماء علي الخليط الجاف ونضيف ماء الورد ونقلبهم جيدا. نستمر في التقليب مع اضافة الماء بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفيه الحصول علي نتائج مبهرة من اول استخدام للكريم وهي كما يلي:-