نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل السحري.. كريم الليمون والنشا لتبييض سريع للوجه وإخفاء التجاعيد آثار البقع والحبوب القديمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم الليمون والنشا من أفضل الوصفات الطبيعية التي تلجأ لها السيدات والفتيات لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط ، ويقوم ذلك الكريم بتقليل حجم البثور الموجودة في البشرة وتوحيد لونها، فهذه الوصفة مكوناتها طبيعية غير مكلفة وطريقتها سهلة وبسيطة بالإضافة إلى نتائجها المبهرة، وفي هذا المقال سنقدم عدة طرق مختلفة.

كريم الليمون والنشا

الليمون من المكونات الأساسية التي تدخل في أغلب منتجات التجميل وتفتيح البشرة، ويتم صنع منها الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة وإليك بعض الوصفات.

خلطة الليمون والنشا

في هذه الوصفة نقوم باستخدام الليمون بقشره للاستفادة القصوى من كل فوائد الليمون، فهي تعد افضل وصفة تفتيح البشرة بسرعة والطريقة كالتالي:

المكونات:

حبتين من الليمون.

ملعقتين من النشا.

كوب من الماء.

الطريقة:

في إناء على النار ضعي كوب الماء يغلي وضعي فيه الليمون حتى ينضج تماماً.

بعد ذلك خذي الليمون في الخلاط الكهربائي ومعه النشا.

ثم عند حصولك على قوام متجانس ضعيه في علبة في الثلاجة حتى يجمد.

بعد ذلك ضعي منه على بشرة نظيفة طبقة وفيرة.

دلكي جيداً بحركة دائرية.

بعد ذلك اغسلي بشرتك بماء دافئ.

كرري الوصفة مرتين في اليوم.

خلطة عصير الليمون والنشا

يمكن استخدام عصير الليمون في وصفات تفتيح البشرة طبيعياً بسرعة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

أربع حبات من الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

الطريقة:

في الخلاط الكهربائي ضعي أربعات حبات الليمون مع ربع كوب من ماء الورد، واخلطي حيداً.

بعد ذلك صفي الليمون المخلوط بالمصفاة.

ثم ضعي النشا بالتدريج على عصير الليمون.

بعد ذلك اخلطي الليمون والنشا حتى تحصلي على قوام كريمي بدون كتل.

ثم اغسلي وجهك جيداً حتى تتخلصين من كل الأوساخ والدهون على بشرتك.

بعد ذلك ضعي طبقة وفيرة من الخليط على بشرتك بالتساوي، وأيضاً منطقة العينين.

ثم اتركي الوصفة تجف على وجهك من ربع ساعة إلى نصف ساعة.

بعدها فركي وجهك بحركات دائرية حتى تتخلصي من الخليط بأكمله.

ثم اشطفي وجهك جيداً بالماء البارد حتى تغلقي المسام المفتوحة في بشرتك.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين الفرق الواضح المبهر لكي من أول تجربة.

وفي ختام هذا المقال نكون قد عرضنا طريقة كريم الليمون والنشا بطريقتين مختلفتين وهما كريم النشا والليمون على النار، وأيضاً استخدام عصير الليمون في هذه الوصفة بأسهل الطرق ومكونات بسيطة ونتيجة رائعة.