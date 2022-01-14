نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنقطة واحدة.. ماسك البنجر لتوريد الخدود والشفاه وتبييض الوجه طبيعياً دون الحاجة للتنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك البنجر لتوريد الخدود يعتبر من أهم مستحضرات التجميل للوجنتين لأن الشمندر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتينات والأصباغ غير العضوية والنترات والبنجر الأحمر منخفضة السعرات الحرارية وتوفر مجموعة متنوعة من الآثار الطبية المفيدة للبشرة.

ماسك البنجر لتوريد الخدود

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا، وتعزز انقسام الخلايا وتجددها، وتترك البشرة نظيفة ونقية وخالية من الشوائب؛ كما أنه يحتوي على مادة بيتا كاروتين التي تمنحها لونًا أحمر داكنًا ينعكس على الجلد، مما يمنحه لونًا وَرْدِيًّا طَبِيعِيًّا.

ماسك الشمندر لتوريد الوجه

المكونات:

يشتمل هذا النوع من الكريم على عدة مواد طبيعية متوفرة بسهولة في معظم المنازل، ومنها ما يلي:-

ملعقة صغيرة من البنجر.

زيت جوز الهند غير المكرر.

عدة قطرات من زيت الفراولة العطري.

التحضير:

سنتعلم معك سيدتي كيف نصنع كريمة البنجر بالمنزل بأبسط الخطوات: –

أولا نمزج ملعقة البنجر مع زيت جوز الهند الخام ثم نضيف بضع قطرات من زيت الفراولة.

بعد ذلك نقوم بتبريد الكريم حتى يصبح قوامه متناسقًا.

ثم نستخدمه كل يوم بدلاً من المرطب بعد تنظيف وجوهنا.

بعد ذلك يمكن استخدامه لترطيب الشفاه ومنعها من الانقسام وإضفاء صبغة وردية طبيعية عليها.

فوائد البنجر للبشرة والشفايف

له فوائد عديدة للبشرة منها ما يلي:

يحتوي على فيتامين سي، وهو مضاد للأصبغ.

تساهم البشرة الدهنية في منع ظهور حب الشباب والبثور على الوجه.

ضع عصير الشمندر على الجلد قبل الاستحمام لعلاج جفاف الجلد.

يساعد في التئام الجروح من خلال احتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر المفيدة، بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والزنك وحمض الفوليك.

يمنح الشفاه والخدود لوناً وردياً طبيعياً.

يمنع ظهور التجاعيد وأعراض الشيخوخة على الجلد.

ينظف البشرة من الملوثات ويعيد لها طاقتها ونضارتها.

يزيل الهالات السوداء تحت العينين.

وصفة الشمندر لعلاج حب الشباب

يمكن استخدام البنجر لعلاج حب الشباب بالطرق التالية:-

عادة ما نشرب عصير الشمندر والجزر أو الشمندر وعصير الخيار.

اصنعي قناعًا للوجه عن طريق الجمع بين عصير البنجر والزبادي. ضعي القناع على الوجه واتركيه لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الدافئ.

اصنعي قناعًا باستخدام عصير الشمندر والكركم والعسل، وضعيه على الجلد قبل 15 دقيقة من النوم.

مكونات قناع الشمندر والنشا للوجه

تم صنع هذا القناع باستخدام مواد بسيطة للغاية ومتوفرة بسهولة في كل منزل، بما في ذلك ما يلي:-

1 حبة بنجر.

ملعقة كبيرة نشا.

ماء الورد

طريقة عمل كريم البنجر والنشا

سنتعلم كيف نصنع قناع الشمندر والنشا في المنزل بأبسط الطرق الممكنة والتي تشمل ما يلي:-

أولا نغسل البنجر جيدًا قبل تقطيعه وبشره في حوض متوسط ​​الحجم.

بعد ذلك أضف ملعقة كبيرة من النشا وملعقة من ماء الورد إلى ثمار البنجر وقلّب جيدًا.

ثم ضعي القناع على الوجه واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفيه بالماء الفاتر ليكشف عن بشرة نظيفة ومنتعشة ومشرقة.

يغذي ماسك البنجر لتوريد الخدود الوجنتين ويزيل التجاعيد ويرطب الشفاه بشكل طبيعي دون استخدام مواد كيميائية قاسية، لذا هو الحل الأمثل لمن ترغب في الحصول على خدود محمرة بشكل طبيعي.