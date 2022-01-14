طريقة عمل اللانشون الصحي بالفراخ بطعم لذيذ مثل الجاهز بمكونات بسيطة

يجب أن نشير في البداية أن اللانشون الفراخ الصحي من أشهر الأكلات الغنية عن التعريف بكل تأكدي والتي يتم بيعها في العديد من المحلات فهو عيار عن لحم منزوع من العظام وبالتالي يتم إضافة الزيتون والفلفل الأسود الحصي حتى يتم إعطاء طعم مميز للغاية كما يمكنك صنع اللانشون الصحي من اللحم البقري أو من الفراخ أو الجبن بكل سهولة كما يمكنكم عمله في المنزل بمجموعة من الخطوات السهلة دون الحاجة لإضافة أي مواد حافظة له، حتى نضمن سلامة جميع الأطفال أيضا، كما يتم إضافة العديد من البهارات اللذيذة للغاية التي تعطي رائحة جميلة للغاية ويتم وضعها في أكياس على شكل أسطواني ثم يتم طهيه لمدة ساعة كاملة حتى يتم النضج وبالطبع سوف نقدم لكم اليوم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة تابعوا معنا.

مكونات لانشون الفراخ الصحي

سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة لعمل اللانشون في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي: –

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

خمس مثلثات من الجبنة النستو.

خمس بيضات.

كوب إلا ربع من الدقيق الفاخر.

ملعقتين من النشا.

نصف كوب من الزيت.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

بهارات متنوعة حسب الرغبة.

طبق صغير من الزيتون المقطع.

ثلاث أكياس من المرقة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى.

طريقة إعداد لانشون الفراخ الصحي

يمكنكم تحضير اللانشون الفراخ الصحي بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: