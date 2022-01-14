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عمر شويل - جدة طريقة عمل فراخ كنتاكي بتكات المطاعم بأسهل الطرق و بنفس الطعم الأكثر من رائع - ثقفني
الفراخ بشكل عام هي الوجبة المفضلة لدى الكثير من الناس وذلك بكل أنواعها المشوية و المقلية والمحمرة، وتعد فراخ كنتاكي من ألذ أنواع الأكلات، وينفق العديد من الناس الكثير من الأموال من أجل شرائها والتمتع يتناولها لما لها من مذاق شهي وجميل، وترغب العديد من الأمهات وربات البيوت صنع دجاج كنتاكي في المنزل وتقديمه للأطفال مع أصابع البطاطس المقلية المحمرة؛ لذا تحرص على معرفة كل أسرار صنعها؛:لذلك سوف نشرح لكم طريقة صنعها بأدق التفاصيل
مكونات الفراخ الكنتاكي
- دجاجة مقطعة 8 قطع ( كيلو جرام)
- 2 بيضة
- كوب من الدقيق
- ملعقة طعام كبيرة بيكنج بودر
- 2 ملعقة صغيرة بصل بودرة
- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
- ملعقة صغيرة كمون
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- مقدارملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
مكونات تتبيلة الدجاج
- ملعقتان كبيرتان خل أبيض
- ملعقتان كبيرتان صلصة حارة
- 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- عصير ليمونة
طريقة تتبيلة الدجاج
- نقوم بخلط جميع التوابل جيدًا وندهن قطع الدجاج بالزيت
- نقوم بإحضار عصير الليمون ومن ثَمَّ فرك الدجاج به مع وضع خليك الفلفل الأسود والملح جيدًا
- نخلط الصلصة الحارة مع قطع الدجاج المتبلة
- نقوم بوضع قطع الدجاج في كيس مخصص لحفظ الطعام في الثلاجة مع وضع كمية الخل
- نقوم بترك قطع الدجاج في التتبيلة لمدة يوم كامل
- نخرج الدجاجة من الثلاجة ونقوم بتصفيتها من الخل
- نعمل على خفق البيض جيداً ثم نضع البيكنج بودر ومن ثَمَّ سيحدث فوران بسبب إضافة البيكنج بودر
- نتركه حتى يهدأ الفوران ثم نضع قطع الدجاج به ونقوم بالتقليب المستمر
- إخراج قطع الدجاج من خليط البيض ووضعه في خليط الدقيق المضاف إليه التوابل ونخلطهم جيدًا
- نقوم بوضع قطع الدجاج في الثلاجة مدة ثلاثون دقيقة
- نقوم بإخراجه من الثلاجة ثم نضعه في زيت غزير ويجب تهدئة النار؛ حتى نحصل على لون ذهبي، ثم يتم إخراجه من الزيت على طبق به مناديل لشفط الزيت، ويتم تقديمه وبألف هنا وشفا.
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