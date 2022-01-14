طريقة عمل فراخ كنتاكي بتكات المطاعم بأسهل الطرق و بنفس الطعم الأكثر من رائع

الفراخ بشكل عام هي الوجبة المفضلة لدى الكثير من الناس وذلك بكل أنواعها المشوية و المقلية والمحمرة، وتعد فراخ كنتاكي من ألذ أنواع الأكلات، وينفق العديد من الناس الكثير من الأموال من أجل شرائها والتمتع يتناولها لما لها من مذاق شهي وجميل، وترغب العديد من الأمهات وربات البيوت صنع دجاج كنتاكي في المنزل وتقديمه للأطفال مع أصابع البطاطس المقلية المحمرة؛ لذا تحرص على معرفة كل أسرار صنعها؛:لذلك سوف نشرح لكم طريقة صنعها بأدق التفاصيل

مكونات الفراخ الكنتاكي

دجاجة مقطعة 8 قطع ( كيلو جرام)

2 بيضة

كوب من الدقيق

ملعقة طعام كبيرة بيكنج بودر

2 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

مقدارملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

مكونات تتبيلة الدجاج

ملعقتان كبيرتان خل أبيض

ملعقتان كبيرتان صلصة حارة

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

1 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

عصير ليمونة

طريقة تتبيلة الدجاج