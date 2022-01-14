نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات قشر البرتقال لشد الوجه والتخلص من التجاعيد والندبات في أقل وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يظهر البرتقال مع بداية فصل الشتاء وهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين c والذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والبرتقال من الأشجار الحمضية، ويحتوي على النحاس والكبريت والبوتاسيوم والمغنسيوم، ويساعد على زيادة حماية الجسم وتقوية المناعة وعلاج نزلات البرد، كما أنه يعد من أهم وأقوى علاجات الوجه، حيث يساعد في التخلص من جفاف البشرة والقضاء على التجاعيد المبكرة، كما أه يعمل على تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة، فالبرتقال له الكثير من الفوائد للوجه والجسم، كما يمكنك استخدام بعض الخلطات للجسم والوجه لتحصل على بشرة نظيفة وبراقة في أقل وقت.

فوائد قشر البرتقال للوجه

من أهم الفوائد هو أنه يعمل كمزيل للأتربة والبكتيريا العالقة على البشرة، شد الوجه بالموز، ويقوم بتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة لامعه ونظيفة، ويقوم بغلق مسام الجلد الواسعة، كما أنه يعالج الحروق، ويصلح من الندبات الناتجة عن حب الشباب أو التي تظهر مع التقدم في العمر، ويشد البشرة ويقلل من التجاعيد في سن مبكرة.

فوائد قشر البرتقال للجسم

يعمل على تقوية الجهاز المناعي ويقويه ضد الفيروسات والميكروبات، التخلص من جفاف البشرة، ويقوم بعلاج القولون والالتهابات والتخلص من الإمساك، يقلل الكوليسترول في الدم لذلك ينصع بتناوله لمن يرغب في خسارة الوزن ولكن بنسبة معينة، ويدخل في العديد من العلاجات للجسم كإزالة البقع الداكنة في بعض مناطق الجسم، وإزالة البثور ، و يستخدمه البعض الأخر في الكريمات والمنتجات العطرية فهو يعطي رائحة قوية وجذابة للمنزل.

وصفة قشر البرتقال والكركم

الكركم يعمل على علاج الالتهابات والتخلص من الوزن الزائد، إزالة سواد الإبط والمناطق الداكنة، ويقلل من نسبة الكوليسترول ويستخدمه الهنود في العلاج الطبيعي ويتم تناوله لمحاربة التهابات الجسم، كما أنه يعزز من صحة البشرة لعلاج حب الشباب والتخلص من الندوب والحفر التي تظهر بالوجه، ويتم خلط ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من قشر البرتقال مع ملعقة من العسل الأبيض، وخلطهم ووضع الخليط على وجه نظيف، لمدة 15 دقيقة وسوف يتم التخلص السريع من الاسمرار وحروق الشمس، ويتم إزالته بالماء الفاتر.

وصفة قشر البرتقال والعسل

هذه الوصفة تعمل على تغذية البشرة وإعطائها النقاء والصفاء، وصفة تبييض الإبط، فقط ضع ملعقتان من قشر البرتقال مع ملعقة من العسل الأبيض، وبضع قطرات من الليمون ووضعهم بعد الخلط على الوجه ويوزع بإطراف اليد، ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويتم إزالة بالماء الفاتر، ولكن يجب أن تعلم بأنه لابد أن تحافظ على بشرتك دائما نظيفة والحد من استخدام بعض منتجات التجميل الرخيصة والتي تعمل على إلحاق الضرر والأذى بالبشرة، وقم باستخدام المنتجات الطبيعية والتي ليس لها أي ضرر على الوجه أو الجسم.