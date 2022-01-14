طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل بطريقة المطاعم وطعم أحلى من الجاهز

نجد أن شاورما الدجاج من الأكلات السريعة التي يتناولها الكثير من الناس فهي لذيذة كما أنها مصدر مهم للبروتين المفيد لجسم الإنسان كما أنها تحتوي على فيتامين د المفيد للتقوية العظام والأسنان أيضا وهذا الحديد يحمي الجسم من فقر الدم لذلك سنعرض لكم أفضل وصفات شاورما الدجاج من خلال موقعنا، كما يجب الإشارة إلى أن هذه الوصفة من الوصفات التي تبحث عنها العديد من النساء بشكل دائم تقريبا ويرغبون دائما في عملها في المنزل بدلا من شرائها من المطاعم من الخارج خصوصا أن هذه الوصفة من الوصفات المفضلة لدي العديد من الكبار والأطفال على وجه الخصوص تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة المقادير المطلوبة وطريقة العمل أيضا بكل سهولة.

طريقة عمل شاورما الدجاج

يمكنكم عمل شاورما الدجاج بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير السهلة والبسيطة للغاية والمتوفرة في مطبخك ومن أهم هذه المكونات:

4 قطع من صدور الدجاج مقطعة شرائح صغيرة.

حبة واحدة من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم تقع شرائح خفيفة.

2 قرن فلفل ألوان مقطعة قطع صغيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل.

نصف كوب من الزبادي البلدي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

6 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الحبهان البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الشاورما الدجاج في المنزل

في غضون دقائق نجهز لكم في هذا المقال مراحل صنع الشاورما وهي كالتالي: