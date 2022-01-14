روائح زمان القرص الفلاحي الطرية وطريقة تحضيرها بأبسط الامكانيات

القرص الفلاحي الطريق من أجمل المخبوزات التي تعيدنا إلى أيام الزمن الجميل وتذكرنا بسيدات الريف المبدعات في فن المخبوزات، كما أنه من أجمل الوصفات التي تبعث الدفء في أنحاء المنزل لذلك يكثر إعدادها في الشتاء ويمكن تناولها في جميع الأوقات والحاجة إليها تكون ملحة في الرحلات، كما أن البحث متزايد عن طريقة تحضير القرص والحصول على الطراوة والليونة بها وهذا ما سوف نعرضه في هذا المقال.

القرص الفلاحي الطرية

تحضير القرص الفلاحي الطرية يتطلب مجموعة من التركات التي يجب تسليط الضوء عليها للخروج بنتائج متميزة، مثلا استخدام الخميرة البلدي (البيرة)، العجن بالحليب أو اللبن الرايب كبديل للماء ويمكن حشوة بالعجوة أو تركة سادة حسب الرغبة.

مكونات تحضير القرص الفلاحي الطرية

كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كيلو من السمنة البلدي بدرجة حرارة الغرفة.

خمس معالق كبار سمسم محمص.

ملعقة كبيرة من الخميرة البلدي.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

كوب من اللبن الرايب.

عجوة للحشو.

طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية

نحضر العجان الكهربائي أو وعاء ونعجن يدويا حسب الإمكانيات المتاحة.

نضع الخميرة والسكر والبن الرايب بدرجة حرارة الغرفة معا.

عقب التأكد من دمجها جيدا، نضيف السمن بدرجة حرارة الغرفة.

ثم السمسم والدقيق، ويتوالى العجن حتى يتماسك العجين ويصبح كتلة واحدة طرية.

ثم نأخذ العجينة ونعجنها مرة أخرى على رخامة المطبخ.

نترك العجينة لترتاح قليلا ثم نبدأ بتشكيله.

نشكلها إلى كرات صغيرة، بحيث تكون مدورة ونضعها علي صينية مدهونة سمنة واضغط عليها قليلا.

يمكن وضع السمسم بها من أعلى لتزيينها عقب مسحها بقليل من اللبن والفانيليا من الوجه.

عند حشوها بالعجوة نقوم بتطبيق العجوة بقليل من اللبن أو الماء لتصبح لينة سهلة التشكيل.

بعد أن نفرد العجينة نضع قطعة عجوة بها ونغلقها لتصبح كرة وتضغط عليها قليلا بعد وضعها في الصينية.

التسوية