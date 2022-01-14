نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص الشوكولاتة اللذيذ من المنزل لتزين الكيك و الحلويات في المقال التالي
الحلويات تعد من أكثر الأشياء التي أصبحت مكلفة الثمن جدًا، لذلك اصبح جميع الامهات يلجؤون إلى تحضيرها من المنزل، ومن أكثر الصوصات التي يتم استخدامها لتزين الحلويات هو صوص الشوكولاته ولكن الجاهز أصبح مكلف جدًا ولذلك حرصنا على تقديم أسهل و أسرع طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي من المنزل هذا الصوص يصلح استخدامه في تزيين الكيك والحلويات كما يمكنك اضافتها على التوست و الكريب، و سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالتفصيل.
مكونات صوص الشوكولاتة
سنقدم لكم من خلال هذا المقال مقادير تحضير صوص الشوكولاتة بمكونات اقتصادية ومتوفرة في كافة المنازل، المكونات هي:
- كوب من الحليب.
- 3 معالق كبيرة من السكر الأبيض الناعم.
- معلقة كبيرة من النشا.
- معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- نصف كوب من الزيت ويمكن استبداله بالزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من النسكافيه (قهوة سريعة الذوبان)
- 60 جرام قطع شوكولاتة أو شوكليت شيبس.
طريقة تحضير صوص الشوكولاته
هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تحضري بها صوص الشوكولاته ولكننا حرصنا على تقديم طريقة سهلة جداً و بسيطة لن تحتاجي سوى 10 دقائق فقط في تحضيرها، طريقة تحضير صوص الشوكولاته هي:
- أولاً يا عزيزتي قومي بوضع الحليب السائل في بولة كبيرة ثم ضيفي عليها النشا و السكر الأبيض و الكاكاو.
- نقلب هذه المكونات جيدًا حتى يذوب السكر و النشا مع الحليب.
- بعد ذلك قومي بإضافة النسكافيه أو القهوة السريعة الذوبان مع الاستمرار في الخفق.
- نضع الشوكولاتة ويفضل أن تكون مبشورة لكى تذوب مع الحليب بشكل جيد.
- نضع المكونات فوق بخار ماء لكي يمتزجا كافة المكونات و تسيح الشوكولاتة.
- نستمر في تقليب المكونات بالمضرب اليدوي تحت بخار الماء لكي تحصلين على قوام صوص الشوكولاته المطلوب.
- عندما تسيح الشوكولاته مع الحليب نرفعها من على النار.
- إذا أصبح قوام الصوص ثقيل جداً يمكنك إضافة القليل من الحليب مع التقليب.
- احرصي على عدم ترك الصوص على النار كثيرا لكي لا يثقل قوامه.
- نبدأ بالتدريج بإضافة الزيت أو الزبدة مع الخفق بالمضرب اليدوي لكي تحصلين على قوام صوص الشوكولاته المطلوب.
- بعد ذلك اتركي صوص الشوكولاته حتى يهدأ تماما ثم قومي بالاحتفاظ به في برطمان معقم ومحكم الغلق.
- يمكنك استخدامه في تزيين الكيك والحلويات او وضعه على التوست.
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