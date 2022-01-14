طريقة عمل صوص الشوكولاتة اللذيذ من المنزل لتزين الكيك و الحلويات

الحلويات تعد من أكثر الأشياء التي أصبحت مكلفة الثمن جدًا، لذلك اصبح جميع الامهات يلجؤون إلى تحضيرها من المنزل، ومن أكثر الصوصات التي يتم استخدامها لتزين الحلويات هو صوص الشوكولاته ولكن الجاهز أصبح مكلف جدًا ولذلك حرصنا على تقديم أسهل و أسرع طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي من المنزل هذا الصوص يصلح استخدامه في تزيين الكيك والحلويات كما يمكنك اضافتها على التوست و الكريب، و سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالتفصيل.

مكونات صوص الشوكولاتة

سنقدم لكم من خلال هذا المقال مقادير تحضير صوص الشوكولاتة بمكونات اقتصادية ومتوفرة في كافة المنازل، المكونات هي:

كوب من الحليب.

3 معالق كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت ويمكن استبداله بالزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من النسكافيه (قهوة سريعة الذوبان)

60 جرام قطع شوكولاتة أو شوكليت شيبس.

طريقة تحضير صوص الشوكولاته

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تحضري بها صوص الشوكولاته ولكننا حرصنا على تقديم طريقة سهلة جداً و بسيطة لن تحتاجي سوى 10 دقائق فقط في تحضيرها، طريقة تحضير صوص الشوكولاته هي: