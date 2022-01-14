طريقة عمل شيكولاتة بونتي بخطوات بسيطة مثل المحلات

طريقة صنع شوكولاتة باونتي هي الشوكولاتة المحشوة بجوز الهند اللذيذة أو كما كان يطلق عليها شوكولاتة جيرسي اللذيذة التي يحبها الأطفال كثيرًا والعديد من الأمهات يبحثن عن كيفية صنع هذه الشوكولاتة المميزة في المنزل اليوم نحن سنقدم لكل أم كيفية تحضيرها في المنزل بخطوات محددة، حيث تعتبر من أشهر أنواع الشكولاتة التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة والأطفال على وجه الخصوص لذلك يزداد البحث عنها دائما وبشكل دائم، لذلك تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير شكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة والبسيطة.

مقادير شيكولاتة الباونتي

3 أكواب من جوز الهند الناعم (250 جم).

أكواب من جوز الهند الناعم (250 جم). 250 جم شوكولاتة بني خام.

3 ملاعق شوكولاتة بيضاء.

كوب من اللبن المكثف.

طريقة تحضير شكولاتة باونتي بكل سهولة

يمكنكم تحضير شكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

الآن أحضر وعاء كبيرًا يتناسب مع الكمية لعمل الباونتي في البداية.

ضعي المكونات وهي جوز الهند مع إضافة الحليب المحلى واخلطي المكونات مع رشة بسيطة من الملح والنشا كذلك.

امزج المكونات مرة أخرى باستخدام ملعقة صغيرة.

تخلط جميع المكونات حتى تصبح عجينة متجانسة.

افرد العجينة المحضرة في مقلاة مبطنة بورق الزبدة.

أفرادها بالنشابة مناسبة لك.

اقطع باونتي إلى مستطيلات بحجم مناسب باستخدام سكين.

ضعي المقلاة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تشد جيدًا.

الآن أحضر الشوكولاتة وضعها على طبق معدني.

الآن في قدر من الماء وضعه على النار حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.

إذا كانت الشوكولاتة قد ذابت بالفعل، أخرج باونتي الآن من الثلاجة واغمس كل قطعة في الشوكولاتة حتى يتم تغطيتها بالكامل بالشوكولاتة.

الآن رص الشوكولاتة واحدة تلو الأخرى في صينية.

بعد تكديس الكمية بالكامل في الصينيّة التي بها ورق زبدة.

يمكنك تناول الشوكولاتة مع فنجان من القهوة التركية، مع الحليب أو بدونه كما يحلو لك.

الآن ضع الصينية في الثلاجة حتى تصبح متماسكة تمامًا وتكون قطع جيرسي الشوكولاتة لذيذة كما هي جاهزة وأفضل.

فوائد تناول شوكولاتة باونتي