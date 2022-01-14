حلويات منزلية سهلة بمكونات بسيطة بدون بيض وبدون خميرة مقرمشة ولذيذة

حلويات منزلية سهلة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز والمقرمش، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، فهي ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل رموش الست، وبقصم أبو السمسم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات منزلية سهلة واقتصادية بطريقة سهلة وشهية ومميزة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات حلويات منزلية سهلة

تتكون حلويات منزلية سهلة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

225 جم دقيق.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة ملح.

ربع ملعقة كبيرة من الخل.

125 مل ماء أو حسب الحاجة.

50 جم زبدة مذابة.

زيت للقلي.

شربات بارد.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات منزلية سهلة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والبيكنج بودر والقرفة، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الخل والزبدة المذابة، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى يتشرب الدقيق الزبدة.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

ثم نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالنشا بسمك وسط (ومن الممكن أن نقسم العجينة إلى نصفين ونفرد كل جزء على حدة).

ثم نحضر قطاعة دائرية صغيرة على شكل وردة أو كما ترغبون، ثم نقطع بها العجينة إلى دوائر صغيرة.

بعد ذلك نلم العجينة المتبقية ونكورها، ثم نفردها بالشوبك مرة ثانية ونقطعها بالقطاعة، وهكذا حتى تنتهي العجينة.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه قطع العجين ونقلبها باستمرار حتى تكتسب لونا ذهبيا من جميع الجوانب.

بعد ذلك نخرج الحلوى من الزيت، ونضعها في الشربات البارد مباشرة حتى تتشرب الشربات.

ثم نخرج الحلوى من الشربات، ونقدم حلويات منزلية سهلة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

المقادير

كوب سكر.

كوب إلا ربع ماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير