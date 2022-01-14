نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب لبن واحد طريقة عمل النوتيلا في المنزل احلي وأرخص من الجاهزة وفي 5 دقائق فقط في المقال التالي
النوتيلا واحدة من أهم أنواع الشيكولاتة التي يتناولها الكثيرين، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد لذلك تفضل الأم تناول أطفالها منها بشكل دائم، ولكن أسعار شراء النوتيلا عالي إلا حد ما، لذلك يبحث العديد عن وصفة سهلة لعملها في المنزل دون الإضطرار إلى شرائها من الأسواق، وبداخل سيكون هناك وصفة كاملة تعرفكم كيفية عمل النوتيلا بسهولة في المنزل.
طريقة عمل النوتيلا في المنزل
تأتي طريقة عمل النوتيلا بسيطة ولا تحتاج لوقت كبير بل ببضعة مكونات بسيطة متواجدة في كل منزل، ويمكن أن نتعرف عليها كالآتي:
- نصف كوب من النسكويك.
- كوب من الحليب المكثف.
- كوب من الزيت.
- كوب من الحليب العادى.
- كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من البندق المحمص.
خطوات عمل النوتيلا
عند اتباع كافة الخطوات القادمة سيكون من السهل الحصول على شيكولاتة النوتيلا في المنزل، وهي كالآتي:
- علينا أولا البدء بطحن البندق المحمص بشكل جيد مع ضرورة وضع الزيت معه ليتغير لون البندق بعد الطحن.
- نضيف إلى الخليط السابق الحليب المكثف مع إعادة خلطهم معا مرة أخرى.
- بعد ذلك سنجد أن الخليط متناسق مع بعضه سنضع الكاكاو ونعود لنخلطهم مرةً أخرى.
- علينا وضع كل من الزيت والحليب ولكن بشكل تدريجي مع وضع الزيت ثم الحليب وفي كل مرة نعيد خلطهم مرة أخرى لنحصل على مزيج.
- بالإضافة إلى ذلك تكون المرحلة الأخيرة هي إعادة الخفق مرة أخرى لتتناسق جميع المكونات مع بعضها وتصبح نوتيلا مثل الجاهزة بشكل تام.
- كما أنه عليكم الاحتفاظ بهذا الخليط في وعاء زجاجي ثم يوضع في الثلاجة حين الاستخدام مرة أخرى.
- حيث أنه يمكن البدء في تجربتها بدلاً من شراء عبوة غالية الثمن من الخارج.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ