بكوب لبن واحد طريقة عمل النوتيلا في المنزل احلي وأرخص من الجاهزة وفي 5 دقائق فقط

النوتيلا واحدة من أهم أنواع الشيكولاتة التي يتناولها الكثيرين، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد لذلك تفضل الأم تناول أطفالها منها بشكل دائم، ولكن أسعار شراء النوتيلا عالي إلا حد ما، لذلك يبحث العديد عن وصفة سهلة لعملها في المنزل دون الإضطرار إلى شرائها من الأسواق، وبداخل سيكون هناك وصفة كاملة تعرفكم كيفية عمل النوتيلا بسهولة في المنزل.

طريقة عمل النوتيلا في المنزل

تأتي طريقة عمل النوتيلا بسيطة ولا تحتاج لوقت كبير بل ببضعة مكونات بسيطة متواجدة في كل منزل، ويمكن أن نتعرف عليها كالآتي:

نصف كوب من النسكويك.

كوب من الحليب المكثف.

كوب من الزيت.

كوب من الحليب العادى.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من البندق المحمص.

خطوات عمل النوتيلا

عند اتباع كافة الخطوات القادمة سيكون من السهل الحصول على شيكولاتة النوتيلا في المنزل، وهي كالآتي: