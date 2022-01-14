محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي الاصلي

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محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي، يعد المحشي من أنواع الطعام المشهورة في كل الدول العربية والدول الغربية ولكن في بعض الدول يسمى محشي الكرنب بالملفوف ويختلف طريقة عمله من دولة لدولة أخرى حتى في مصر يختلف طريقة تحضيره من محافظة لمحافظة أخرى، كل ما عليكم أتباع الخطوات لعمله بالطريقة المصرية الفلاحي.
محشي الكرنب المصري:
يعتبر محشي الكرنب من أكثر أنواع المحاشي التي يكثر تناولها في فصل الشتاء بالتحديد، فيتم تحضير محشي الكرنب بخطوات بسيطة ولكن الكثير من السيدات لا يعرف الطريقة الصحيحة لتحضيره ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على تحضير محشي الكرنب.
مقادير محشي الكرنب:
يتم تحضير محشي الكرنب بطريقة سهلة فمكوناته بسيطة ومتوفرة في المنزل، فمحشي الكرنب من المأكولات الصحية التي تشتمل على الكثير من المواد الغذائية الهامة وإليكم في السطور الأتية المقادير:
- كرنب.
- ربع كيلو من البصل.
- نصف كيلو من الطماطم.
- كمية من الكزبرة الخضراء.
- شبت.
- كيلو من الأرز المصري.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة من الملح.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة.
- مرقة.
خطوات تحضير المحشي:
يتم تحضير المحشي بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:
- أولًا يتم الحصول على إناء كبير ثم يتم رفعه على النار ويتم وضع به كمية من المياه ثم يتم تركه على النار لحين الغليان ثم يتم تقطيع ثمرة الكرنب ونقلها إلى المياه المغلي وتركها لبضعة من الدقائق لحين أن يتم سلقها.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء أخر عميق ويتم وضعه على النار مع إضافة ثلاثة ملاعق من الزيت النباتي ثم يتم وضع ربع كيلو من البصل ويلزم أن يكون مفروم.
- يتم تقليب البصل لحين أن يكو باللون الذهبي ثم يتم إضافة كأسان من عصير الطماطم ثم ملعقة من الملح والسكر ورشة من الفلفل الأسود ثم يتم تركهم على النار لفترة نصف ساعة لحين أن يتغير القوام ويصبح ثقيل.
- بعد ذلك يتم رفعهم من على النار ثم يتم إضافة كيلو من الأرز والكزبرة الخضراء والشبت ثم يتم وضع ملعقة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكمون ويتم تقليب المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- يتم تقطيع أوراق الكرنب بالحجم الذي ترغبون فيه ثم يتم وضع الخليط في كل ورقة ويتم لفها على هيئة أصابع ويتم رصها في حلة بصورة مرتبة مع إضافة المرقة ثم يتم رفعها على النار وتركها لحين أن ينضج الكرنب.
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