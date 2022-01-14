محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي الاصلي

محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي، يعد المحشي من أنواع الطعام المشهورة في كل الدول العربية والدول الغربية ولكن في بعض الدول يسمى محشي الكرنب بالملفوف ويختلف طريقة عمله من دولة لدولة أخرى حتى في مصر يختلف طريقة تحضيره من محافظة لمحافظة أخرى، كل ما عليكم أتباع الخطوات لعمله بالطريقة المصرية الفلاحي.

محشي الكرنب المصري:

يعتبر محشي الكرنب من أكثر أنواع المحاشي التي يكثر تناولها في فصل الشتاء بالتحديد، فيتم تحضير محشي الكرنب بخطوات بسيطة ولكن الكثير من السيدات لا يعرف الطريقة الصحيحة لتحضيره ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على تحضير محشي الكرنب.

مقادير محشي الكرنب:

يتم تحضير محشي الكرنب بطريقة سهلة فمكوناته بسيطة ومتوفرة في المنزل، فمحشي الكرنب من المأكولات الصحية التي تشتمل على الكثير من المواد الغذائية الهامة وإليكم في السطور الأتية المقادير:

كرنب.

ربع كيلو من البصل.

نصف كيلو من الطماطم.

كمية من الكزبرة الخضراء.

شبت.

كيلو من الأرز المصري.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة.

مرقة.

خطوات تحضير المحشي:

يتم تحضير المحشي بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات: