لو عندك كوب سكر اعملي غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط أحلى من الجاهز

غزل البنات نوع من أنواع الحلويات التي يقبل عليها الكثير خاصة الأطفال، وهي تتكون من مكون واحد فقط وهو السكر وقد يكون الأمر في عمل غزل البنات في المنزل أمرا ليس سهلا، وإنما الحقيقة أنه سهل جدا إنما يعتمد على الدقة في طريقة عمله، وهذا ما سنعرفه اليوم في هذا المقال.

طريقة عمل غزل البنات في المنزل بدون ماكينة

إليكم بعض المكونات التي من خلالها نقوم بعمل غزل البنات اللذيذ، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

كوب كبير من السكر.

ثلاث نقاط من ألوان الطعام يفضل الألوان مثل الوردي أو الازرق والأحمر.

ثلاث نقط من النكهات الغذائية على أن نراعي طعم النكهة يناسب لون الألوان مثلا لو فراولة يبقى مع اللون الأحمر.

أعواد من الخشب.

خطوات إعداد غزل البنات

بأتباع الخطوات التالية سوف نحصل على غزل البنات الذي يحبه الصغار، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: