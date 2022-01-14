اقوي وصفة لتبييض الاسنان وازالة الجير والتخلص من الاصفرار في دقائق بمكونين اتنين فقط

تعد مشاكل الاسنان من اكثر المشكلات التي تواجهنا جميعاً وهذا لأن الأسنان تتأثر بالطعام والمشروبات التي يتم تناولها وهذا يؤثر على لونها ويؤدي إلى الاصفرار وهذا ما يزعج عدد كبير جدًا من الأشخاص، كما أننا جميعًا نستخدم الفرشاة في تنظيف الأسنان ولكنها لا تزيل الأطعمة المتبقية في الأسنان وهذا يؤدي الى تراكم الجير على اللثة وهذا أيضاً يضعف الأسنان ويعطيها مظهر خارجي غير محبب، لذلك يبحث الجميع من السيدات والرجال عن وصفات تكن فعالة ومضمونة لتبييض الأسنان و التخلص من الاصفرار و ازالة الجير العالق على اللثة و الأسنان وسنقدم لكم بمكونين من المنزل وصفة مضمونة وفعالة لتبييض الاسنان خلال دقائق فقط.

مكونات وصفة تبييض الاسنان

كما ذكرنا لكم فإن مكونات وصفتنا بسيطة جداً مكونين اثنين فقط من المؤكد أنهم متوفرين في جميع المنازل، ولكن مفعولهم جبار، سوف يخلصك تمامًا من كافة مشاكل الأسنان، المكونات هي:

2 ملعقة من كربونات الصوديوم.

حبة من الموز.

طريقة تحضير وصفة تبييض الاسنان

بعد أن ذكرنا لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير وصفة تبييض الاسنان سنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:

أولاً يا عزيزتي نأتي ببوله صغيرة ونضيف بداخلها حبة الموز ونحتفظ بقشرة الموز.

بعد ذلك نقوم بهرس الموزة بالشوكة حتى تصبح ناعمة تمامًا.

نضيف عليها ملعقة من كربونات الصوديوم.

نقلب المكونات مع بعضهم البعض حتى يمتزجا.

نأتي قشرة الموزة ونقطعها بحجم الفم ثم نقوم بتوزيع ملعقة من كربونات الصوديوم عليها من الداخل.

طريقة الاستخدام