قنبلة التفتيح الفوري من كريم بانثينول والنشا للتبيض والتخلص من التصبغات

كريم بانثينول والنشا للتفتيح الفوري، تبحث المرأة عن وصفات جديدة تساعدها على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة التي تعاني منها نتيجة لتعرضها المستمر لأشعة الشمس أو ظهور حب الشباب الذي يسبب إزعاج لدى الكثير من السيدات، لذلك تجد هناك العديد من الكريمات التي لها فاعلية كبيرة في تفتيح البشرة، ومن بين تلك الكريمات كريم بانثينول الذي أثبت قدرته على تفتيح البشرة وترطيب البشرة وتنعيمها، ومن جانب آخر تجد أن النشا من الأشياء الهامة التي تدخل في العديد من الوصفات العناية بالبشرة وتساعد بصورة كبيرة على تفتيح البشرة وإزالة طبقة الجلد الميتة، وعلى هذا الأساس عندما يتم مزج كريم بانثينول مع النشا ينتج كريم تفتيح مدهش في إعادة نضارة وحيوية البشرة، ويمكنك معرفة طريقة كريم تفتيح البشرة من خلال هذا المقال.

كريم بانثينول والنشا للتفتيح الفوري

يعد كريم بانثينول والنشا من الكريمات التي تساعد على تبيض البشرة بصورة فورية، كما يعمل على الحصول على بشرة نضرة ومشدودة نتيجة الميكس الرهيب من النشا وكريم بانثينول السحري، والذي أثبت فعاليته أيضاً في فرد الشعر المجعد مع إضافة زيت جوز الهند له، يمنح الشعر الرطوبة المطلوبة، لذلك لا يمكن لأي سيدة الاستغناء على هذا الكريم الطبيعي بديل الكريمات الكيميائية الضارة، وتتمثل الطريقة في الآتي:

معلقة كبيرة كريم بانثينول.

مقدار ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة جل الصبار.

مقدار ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة التحضير في الآتي:

إحضار وعاء صغير ويتم وضع به كافة المكونات السابقة، مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي.

إحضار عبوة نظيفة ويوضع بها الكريم وتغلق العبوة جيداً.

يغسل الوجه أو الأماكن التي تريدين تفتيحها بالماء الفاتر، ويوضع الكريم بالليل ويترك حتى الصباح.

يتم شطف هذه الأماكن بالماء للتخلص من الكريم.

يفضل تكرار هذا الكريم يومياً للحصول على أفضل نتائج ممكنة.

وفي الختام لقد توصلنا إلى نهاية المقال وتعرفنا من خلاله على طريقة كريم بانثينول والنشا لتفتيح الفوري وإزالة البقع السوداء، كما تجد أن هذا الكريم يساعد على التخلص من التجاعيد التي تعاني منها السيدات مع التقدم في العمر.