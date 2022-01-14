نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكله جديدة هتعجب اولادك.. طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة وسر قرمشتها الخطير طعم لا يقاوم روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة من أنواع الطعام الذي يحبها الكثير من الناس الكبار والصغار، يوجد العديد من أنواع كرات البطاطس المقرمشة توجد بالجبنة وهتكون هذه الوصفة محور موضعنا، ولكن توجد أيضاً باللحمة والبقسماط يمكن وضعها في الفرن أو تحمرها في الزيت، في هذا المقال نتعرف عن كيفية تحضير كرات البطاطس المقرمشة بالجبنة في المنزل.

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة بالجبنة

هناك العديد من لطرق المختلفة في عمل كرات البطاطس المقرمشة بالجبنة ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

من أفضل المكونات التي نحتاج اليها في صنع كرات البطاطس:

٥ حبات من البطاطس.

حوالي ملعقة ملح.

كما أنه تحتاج إلى إضافة ملعقة من كمون.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر

ملعقة فلفل أسود.

بيضة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

جبنة شيدر أو موتزريلا أو رومي.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

نقوم بغسل البطاطس ثم وضعها في وعاء ونضع عليها لتر من الماء ونرفعها على النار ونتركها لمدة ساعة حتى تستوي تماماً صم نقوم بتقشير البطاطس ثم نقوم بهرسها جيداً.

ثم نضع عليها الفلفل الأسود والبيضة والكمون والثوم البودر والبصل البودر والملح ونقلب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات جيداً.

ثم بعد ذلك نقوم بتكوير البطاطس ثم تفرغها من النصف ونضع بها الجبنة ثم نشكلها على شكل كرات ونكرر حتى نفاذ الكمية.

نضع طاسة مليئة بالزيت الغزير على نار متوسطة ثم نتركه حتى يسخن تماماً ثم نضع كرات البطاطس ونتركها إلى أن ويحمر لونها ثم نقلبها الناحية الأخرى حتي تحمر جميع الجوانب وتقدم ساخنة، وبالهنا والشفا.

وفي النهاية يمكنك أن تصنع كرات البطاطس التي تريدها بكل المكونات الموجودة في المنزل بكل سهولة.