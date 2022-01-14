فطاير هشة قطنية ومورقة من المطبخ التركي

فطاير هشة من المطبخ التركي، تعد الفطائر الهشة من أنواع المخبوزات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وتعتبر المكونات متواجدة في كل منزل، ومن أهم المكونات الدقيق والخميرة ويمكن حشوها بأكثر من نكهة منها حشوات حلوة أو حشوات حادقة، واليوم من خلال تلك السطور القادمة سوف نوضح طريقة عمل فطائر تركية لذيذة، كما سوف نوضح المقادير بالتفصيل لضمان عملها ونجاحها مائة بالمائة.

مقادير الفطائر الهشة التركية في البيت:

في الأول يتم تحضير المقادير بالكوب المستخدم حجمه 200 ملي:

كوب واحد من الحليب الدسم ويكون دافئ.

كوب واحد من الماء الدافئ.

كوب واحد من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد ملعقتان كبيرة من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

عدد أثنان بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض المخصص بالمخبوزات.

طريقة تحضير الفطاير التركية الهشة في المنزل:

قومي في الأول بنخل الدقيق وأتركيه جانبا، ومعه الملح الناعم. ضعي في وعاء عميق السكر ومعه الحليب والماء والخميرة ايضا ثم قومي بمزجهم جيدا. قومي بعمل مزج كل المكونات سويا، ثم نتركهم لمدة خمسة دقائق. الخطوة التالية قومي بفصل البيض عن الصفار في بولة، ثم نقوم بإضافتها إلى العجينة، ثم نضيف الزيت والملح والدقيق المنخول مسبقا، ثم نعجن العجينة ونخلطهم سويا. قومي بتغطية العجينة، ثم اتركيها لمدة ساعة حتى يتم الأختمار جيدا. قومي بتقطيع العحينة المختمرة بأحجام مثل الجوز حتى تنتهي من كمية العجين كلها، بعد ذلك يمكن أن تدهني يديكي عند مرحلة تشكيل العجين حتى لا تلتصق العجينة في اليد. قومي بعدها بتشكيل العجين ويمكن حشوها بالجبن أو بالبسطرمة أو بالشكولاتة النوتيلا. بعدها نضع صفار البيض على وجه الفطائر بالفرشاة. بعد ذلك نحضر الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ونضع الفطائر بالصينية في الفرن لمدة ثلاثون دقيقة حتى يتم نضجها تماما.

طريقة تقديم الفطائر التركية:

يتم تقديم الفطائر الهشة التركية في وجبة الأفطار أو وجبة العشاء مع كوب من الحليب أو كوب من الشاي أو أي مشروب.

حشو الفطائر التركي الهشة بالسجق البلدي:

يتم تحضير الفطاير التركية بالحشوات بكل سهولة سواء الحشو الحادق أو الحشو الحلو، كل ما عليكن متابعة المقادير بالتفصيل وطريقة التحضير بالخطوات:

مقادير حشو الفطائر التركي الهشة بالسجق البلدي: