معجزة كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة ونفخ الخدود والتخلص من التصبغات نهائياً

الخميرة والنشا للتبيض، يعتبر ماسك الخميرة والنشا من الوصفات الرهيبة الفعالة في تفتيح البشرة وتبييضها كما أنها تساعد في تسمين الوجه، تعمل على تفتيح البشرة ١٠درجات أسرع من أي مستحضر أخر يظهر نتيجته من أول استعمال، فلا شك أن الكثير من النساء يبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وجعله أكثر بياضاً بعيداً عن المواد الكيماوية التي قد تضر بصحة الجلد وتؤثر على البشرة، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل ماسك الخميرة والنشا للتبييض الفوري بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل فتابعونا.

ماسك الخميرة والنشا للتبييض الفوري

نقدم لكم طريقة عمل ماسك الخميرة والنشا لتفتيح وتسمين الوجه حيث تظهر النتيجة من أول استخدام دون اللجوء لأي مستحضرات تجميل خارجية إليكم المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

عدد ملعقتين من الخميرة الفورية.

مقدار عدد ثلاث ملاعق من الزبادي.

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء عميق ويوضع به كلاً من العسل الأبيض والزبادي ونقوم بتقليبهم جيداً.

بعد ذلك نضع النشا مع مراعاة التقليب المستمر.

ويضاف إليها الخميرة الفورية بالتدريج ويعاد التقليب مرة أخرى إلى أن تتجانس المكونات ويصبح لدينا خليط كريمي.

يفضل غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ويتم تجفيفه تماماً.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة وهي جافة ويتم توزيعه على الوجه جيداً.

يتم ترك الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة تقريباً من أجل الحصول على نتائج أفضل.

يفضل تكرار الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الخميرة للبشرة

تعمل الخميرة على تسمين الخدود والشفايف وأي منطقة في الجسم مراد تسمينها بشكل طبيعي.

تورد الخدود وتجعل البشرة مشدودة.

تعمل الخميرة والنشا معاً على تبيض البشرة والتخلص من التصبغات والبثور الموجودة بها.

عند مزجها بالقليل من الزبادي ترطب البشرة ترطيب عميق، وتخلصك من الحبوب.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل ماسك الخميرة والنشا للتبييض والتفتيح الفوري ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.