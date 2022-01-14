بسبوسة الفنجان طريقة جديدة لعمل بسبوسة جربيها ألان كيكة سميد

بسبوسة الفنجان طريقة جديدة لعمل بسبوسة الحلواني، حلويات الشرقية من أسهل وأشهى أنواع الحلويات التي تعد بسهولة في كل منزل وتكون بنفس وطعم الجاهزة ولا تحتاج إلى عدد كبير من الخطوات لتحضيرها باحترافية مثل التي تباع في محلات حلواني، واليوم سنعد لكم بسبوسة حلواني الشهيرة ولكن بطريقة جديدة انتشرت مؤخرا في محلات وهي بسبوسة الفنجان، وخاصة الدول العربية تعدها بكثرة وتقدم للضيوف في فنجان صغير بسبوسة بدقيق سميد ناعم، البسبوسة عادة تكون مميزة ورائعة الطعم والقوام وتسقى بالعسل الساخن حتى تكون ناجحة وطرية مثل الجاهزة واتبعي خطوات مع مكونات إعداد بسبوسة الفنجان بالتفصيل وتعلمي معنا تكات نجاح البسبوسة التي يعتمدها كبار شيفات حلواني.

بسبوسة الفنجان وصفة جديدة البسبوسة كيكة سميد

نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق السميد الناعم. كوب ونصف من زبادي. كوب من زبدة طرية. ملعقة صغيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف كوب من جوز الهند المبشور. رشة صغيرة من الملح. كوب ونصف الكوب من السكر. لوز مقسم للتزيين. كوب من شربات أو عسل تسقية الحلويات الساخن.

تحضير بسبوسة فنجان كيكة سميد بالعسل

أولا أثناء تجهيز مزيج أو خليط البسبوسة يسخن الفرن على درجة حرارة عالية، ويترك لحين تجهيز خليط فنجان البسبوسة.

بوعاء يضاف دقيق السميد وعليه الزبدة الطرية وتبث دقيق مع زبدة براحة اليد حتى يتشرب الدقيق كل كمية الزبدة ويكون أشبه بالرمل المبلل.

ثم يضاف عليهم الزبادي مع رشة ملح مع السكر وينخل عليهم بيكنج بودر ويضاف ماء الزهر أو الفانيليا على حسب رغبتك.

تقلب مكونات معا برفق حتى تمتزج من دون تقليب كثير إلى أن تتداخل مكونات مع بعضها البعض، يكون قوام البسبوسة ثقيل أكثر من قوام الكيك.

ثم ادهني فناجين تصلح لدخول الفرن بالطحنية من كل جوانب، اسكبي عدد 2 ملعقة كبيرة من خليط بسبوسة داخل الفنجان يمكن استعمال الفنجان الورقي.

زيني المزيج بقطعة من اللوز على السطح وعندما تنتهي من كل كمية. بسبوسة، رصي الفنجان في صينية وضعي بها القليل من الماء.

في حالة استعمال الفنجان الورقي أو الأكواب الورقية يكتفي برص الأكواب في صينية وتدخل الفرن من دون ماء.

تترك البسبوسة في الفرن حتى تصنع قشرة من جوانب تكون بذلك قد نضجت، يخرج فنجان بسبوسة من الفرن ويصب عليه العسل الخفيف الساخن مباشرة وتقدم ساخنة.

مكونات عسل البسبوسة الخفيف

عسل البسبوسة هو عبارة عن سيرب خفيف يختلف عن سيرب أو عسل حلويات الكنافة ليس في المكونات ولكن في القوام لأن عسل البسبوسة لابد من أن يكون قوامه خفيف عندما يبرد لكي تتشربه البسبوسة بسهولة وعندما تبرد تصبح طرية غير متماسكة بشدة، ولكن عسل الكنافة يكون ثقيل وبارد لكي تتماسك حبيبات الكنافة في بعضها عندما تبرد، والآن إليكم مكونات سيرب البسبوسة.