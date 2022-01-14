ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو اكلتي فشار كل يوم!

الفشار يعتبر من افضل انواع الوجبات الخفيفة اللي ممكن تاكليها في سهرة, وانتي بتتفرجي على فيلم, او حتى بين الوجبات كسناك ، ولكن هل تعرفي ان اكل الفشار غير انه وجبة خفيفة ولذيذة انه كمان مفيد صحيا؟ النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على الفوايد الصحية للفشار.
الفوايد الصحية للفشار:
1- هيخلصك من الامساك:
الفشار مش مجرد نوع مسليات ، ولكن ممكن يبقى وجبة خفيفة صحية ، بشرط انه ميكونش غرقان في الزبدة والملح ، الفشار مليان بالالياف ، تقدري تاكلي 3 كوبايات فشار والحصول منهم على 3.5 جرام من الالياف اللي هيساعدك على تخفيف الامساك ، والفشار بيحتوي تقريبا على اقل من 100 سعرة حرارية في الوجبة الواحدة.
كل اللي انتي محتاجاه بس انك تتأكدي ان الفشار من غير زبدة ، لان اللي معمول بالزبدة او الزيت بيحتوي على نسبة عالية من الدهون ، وده ممكن يعمل نتيجة عكسية ويسببلك امساك.
2- هتحسي بتوتر اقل:
اكل الفشار مش بس بياثر على شكل الجسم ، ولكن كمان ممكن انه يساهم في حالتك العقلية ، الفشار غني بالكربوهيدرات وليه مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، وده هيساعد على الحفاظ على مستويات هرمون السيروتونين ، وممكن انه يساعد يف تحسين مزاجك ، والفشار يعتبر من الكربوهيدرات المعقدة.
ولكن لو ضيفتي السكر, الملح, او الزيت للفشار ، كل فوايدة اللي انتي متوقعاها منه هتختفي تماما ، كمان الطريقة اللي بتاكلي بيها الفشار مؤثرة وممكن انها تحسن مزاجك ، وعلماء النفس بينصحوا بانك تحاولي تاكليه بعيدان الاكل الخشب (عيدان الاكل الصيني) للحصول على اكبر قدر ممكن من الرضا.
3- هيخلي عندك فرصة اكبر للحمل:
لحد وقت قريب كان الفشار مجرد وجبة خفيفة عادية ، لحد ما تم اكتشاف انه بيساعد على زيادة فرصك للحمل ، العلماء صرحوا ان الوجبة الخفيفة اللذيذة دي ممكن انها تساعد على تعزيز القدرة على الحمل عند الرجال عن طريق تحسين تدفق الدم ، وده بيحصل لانه بيحتوي على مادة مغذية اسمها ارجينين.
4- هيساعد على تحسين اعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية (PMS):
متلازمة ما قبل الدورة الشهرية كل البنات تقريبا بيتعرضوا لها واللي بتأثر جدا على المود واصغر وابسط الحاجات بتبقى مزعجة بالنسبة لك في الفترة دي ، ولكن الخبر الحلو ان الفشار هو اللي ممكن يخلي الاعراض دي تختفي ، لان الفشار بيعزز هرمون السيروتونين ، وهو هرمون الشعور بالسعادة ، بالاضافة كمان ان الفشار هيمد جسمك بالطاقة ، وهيخليكي تحسي بالامتلاء والشبع لفترة اطول.
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