طريقة البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي البيت بترميلة محلات الحلويات

يوجد بعض الأكلات والأصناف الغذائية التي تتأصل في وجدان الشعوب وتصبح جزءاً مهماّ في تاريخها وتراثها، منها على سبيل المثال البسبوسة -التي نكون في صدد الحديث عنها اليوم- وهي من الحلويات العربية الشهيرة التي يعشقها سكان الشرق الأوسط من المحيط إلى الخليج نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، كما تتميز بسهولة وسرعة اعدادها في المنزل الأمر الذي يجعل العديد من النساء يفضلن صنعها في البيت على ما سواها من الحلويات الأخرى، وفي هذا الصدد نقدم لكم في معرض حديثنا اليوم تقرير تفصيلي عن طريقة عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي في البيت.

مكونات عمل البسبوسة الذهبية المرملة

تتعدد أنواع البسبوسة على حسب الطريقة التي تعد بها ومنها البسبوسة بجوز الهند والبسبوسة بالقشطة والبسبوسة بعصير البرتقال والبسبوسة بالزبادي وهي الصنف الذي سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم.

ثلاثة أكواب من السميد.

كوب من السكر الأبيض.

كيس من البيكنج بودر.

كوبين من الزبادي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

رشة من الملح.

طريقة الإعداد

اخلطي السميد مع السكر والبيكنج بودر وملح الطعام في وعاء عميق مع التقليب المستمر حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

ثم أضيفي الزيت النباتي ببطء واستمري في التقليب.

وبعد ذلك قومي بإضافة الزبادي بالتدريج مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة خشبية.

احضري صينية الفرن وادهني جوانبها وأرضيتها بالزيت ثم قومي بفرد البسبوسة فيها بالتساوي وقطعيها على حسب رغبتك.

اضبطي الفرن على درجة حرارة 180° مئوية ثم ادخلي الصينية بداخله وانتظري حتى تنضج البسبوسة ويكتسي وجهها باللون الذهبي، ثم أخرجيها وافرغي عليها القطر.

مكونات البسبوسة بجوز الهند

تعد البسبوسة بجوز الهند أحد أشهر أنواع البسبوسة ويتم تحضيرها من خلال الخطوات التالية.

أربعة أكواب من السميد.

كوب من جوز الهند.

كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الزبادي.

رشة من الملح.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير