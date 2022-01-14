في خطوة واحدة فقط حضري كيك الخلاط في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة جدًا

تعد الكيك من الحلويات المشهورة جدًا؛ حيث إنها يتم إعدادها في المناسبات وفي كل وقت، كما أنه يوجد العديد من أنواع الكيك بطرق مختلفة، كل طريقة تناسب ذوق صاحبها، وهي سهلة التحضير حيث إن مكوناتها موجودة ومتوفرة في كل مكان؛ ومع ذلك فإنها تفشل مع بعض السيدات عند إعدادها لذلك سوف نشرح لكم طريقة إعداد الكيكة بطريقة سهلة وجميلة وذلك باستخدام الخلاط الكهربائي

مكونات كيك الشكولاتة الخلاط

كوب دقيق منخول

كوب حليب سائل وزيت

¾ كوب سكر

6 ملاعق كبيرة كاكاو

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقتان صغيرتان فانيلا

2 بيضة

طريقة التحضير

نقوم بوضع السكر والزيت والحليب في الخلاط ونخلط جيدًا حتى يذوب السكر جيدًا

إضافة الكاكاو تدريجيًا ثم نعيد عملية الخلط؛ حتى نحصل على خليط متجانس وسائل

الاستمرار في عملية الخلط بعض الدقائق

نأخذ من الخليط حوالى كوب صغير ونضعه في الثلاجة

ناخذ باقي الخليط ثم نضيف إليه الدقيق والبيكنج باودر والفانيلا ثم نقوم بمزج المكونات جيدًا

يجب أن يكون المزيج سائلا بعض الشيء حتى لا نحصل على كيك ناشف

نقوم بسكب الخليط فى الصينية المبطنة بالزبدة الذائبة

يجب أن تكون الفرن تم تسخينها من قبل على درجة حرارة متوسطة

وضع صينية الكيك في الفرن وتركها حتى تستوي جيدًا

يفضل عدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة على الأقل وبعدها يتم اختبارها بواسطة خلة

بعد إخراجها من الفرن نتركها حتى تبرد

نقوم بوضع صوص الشوكولاتة البارد عليها

نتركها حتى تبرد ثم تقديمها باردة

مكونات كيك الزبيب

2 كوب دقيق منخول

كوب سكر

نصف كوب من الزيت وحليب البودرة

2 بيضة

3 ملاعق كبيرة زبيب

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيلا

طريقة التحضير