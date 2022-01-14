أسهل وأنجح هريسة شرقية حضريها بمكونات سهلة واقتصادية

طريقة عمل الهريسة بسهولة بالمنزل دون الحاجة إلى شرائها مرة أخرى، وتعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار ويحرص الجميع على تناولها باستمرار، ونظراً لظروف التي تمر بها البلاد وحرص كل سيدة منزل على إعداد كافة المأكولات والحلويات من البيت، ازداد البحث عن كيفية عمل العديد من الحلويات الشرقية وخاصة إعداد حلوى الهريسة، وهذا ما نقوم بعرضها خلال هذا المقال لمعرفة المكونات وطريقة التحضير بأسهل الطرق الممكنة.

طريقة عمل الهريسة

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الهريسة الشرقية المشهورة والتي تشتهر بصناعتها العديد من الدول العربية وخاصة محافظة دمياط، حيث تتكون تلك الحلوى من خطوات بسيطة وسهلة من الممكن أن تقوم بتحضيرها بالمنزل، بدلاً من شراؤها جاهزة من المحلات وتتمثل الطريقة كالآتي:

المكونات

ثلاث أكواب سميد.

كوب واحد سكر.

نصف كوب زيت.

كوب حليب.

معلقة بيكنج بودر.

كوب لوز.

ثلاث ملاعق طحينه.

مكونات الشربات

ثلاث أكواب سكر.

خمس أكواب ماء.

نصف ليمونه.

ملعقتين ماء الزهر”حسب الرغبة”.

ملعقة فانيليا ” حسب الرغبة”.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة التحضير في عدة خطوات بسيطة وسهلة وبدون بذل مجهود وهي كالآتي:

إحضار وعاء ونضع به السميد مع السكر وقلبي المكونات جيداً.

يتم إضافة بعد ذلك البيكنج بودر مع الحليب واستمري في التقليب مرة أخرى.

يضاف بعد ذلك الزيت، ويتم تقليب المكونات حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم دهن الصينية بالقليل من الطحينة، ثم يتم وضع الخليط وتوزيعه في الصينية جيداً.

ضيفي بعد.ذلك اللوز أو أي مكسرات أخرى.

ينبغي أن تقومي بتغطية الهريسة قبل دخولها الفرن، ويتم تركها لعدة ساعات حتى تخمر.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180.

ضعي صينية الهريسة بالفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم إخراج الهريسة بعد تسويتها جيداً وأخذ اللون الذهبي، ثم يتم وضع عليها الشربات عليها وتركها قليلاً لتهدأ بعد صب الشربات ويتم تغطيتها، ثم تقطع وتقدم.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل الهريسة الشرقية بسهولة بالمنزل، لتناول أطعم وأشهى هريسة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية موجودة في كل منزل.