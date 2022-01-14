“افضل كريم كولاجين للبشرة” قولي مرحباً بالشباب ووداعاً للتجاعيد

تعد التجاعيد واحدة من أشهر المشكلات التي تواجه النساء وتظهر مع التقدم في السن بسبب تناقص تكوين الكولاجين في الجسم وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وشدها، ولهذا تبحث النساء عن طرق للتخلص من هذه التجاعيد فيلجأن إلى المستحضرات الصيدلانية باهظة الثمن أو عمليات الشد والتي قد ينتح عنها الكثير من الأضرار على المدى الطويل بينما يوجد على الجانب الأخر وصفات مجربة لإزالة التجاعيد وشد البشرة تحتوي على مكونات طبيعية 100%، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم أهم وصفات كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه.

كولاجين بياض البيض وعصير الليمون

يعد من أشهر الوصفات التي تُستخدم في شد الوجه وإزالة التجاعيد بفضل احتوائه على العديد من المواد المؤكسدة والفيتامينات التي تعوض الجسم عن الكولاجين الطبيعي الذي يتم بناءه داخل الجسم ويتم تحضيرها من خلال الخطوات التالية.

بياض البيض.

عصير الليمون.

طريقة التحضير

اخلطي بياض البيض مع عصير الليمون في وعاء عميق وقلبي جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم جففيه جيداً بالمنشفة.

قومي بغمس قطعة من القطن في المزيج وامسحي وجهك بها جيداً.

اتركي هذا الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة مع الحرص على استخدامه فقط في المساء.

بعد مرور الوقت المحدد اغسلي وجهك مرة أخرى لإزالة بقايا المزيج.

ولكي تحصلي على نتائج فعالة ينصح خبراء العناية بالبشرة باستخدام هذا الماسك لمدة أسبوعين متتاليين.

كولاجين زيت اللوز وزبدة الشيا

يتميز هذا الماسك باحتوائه على تركيبة متنوعة من الفيتامينات منها فيتامين A الذي يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد وفيتامين E الذي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الحارة، وفيما يلي خطوات طريقة تحضيرها في المنزل.

عصير الليمون.

زبدة الشيا.

كبسولات من فيتامين E.

زيت اللوز.

طريقة التحضير