طريقة عمل المحمرة السورية بالجوز ودبس الرمان ألذ محمرة بالخطوات سهلة

طريقة عمل المحمرة السورية، واحدة من ألذ المقبلات والوجبات والوصفات الخفيفة، من المطبخ السوري الشقيق، ويمكنك استخدام المحمرة الحلبية، كمقبلات إلى جوار الطعام لرئيس، أو يمكنك استخدامها كوجبة خفيفة، وتناولها بين الوجبات، كما يمكنك استخدامها في حشو الفطائر والمعجنات السورية اللذيذة، وللمحمرة الحلبية أكثر من طريقة للتحضير بأكثر من وصف واسم ومنها؛ طريقة عمل المحمرة الحلبية شام الاصيل، أو طريقة عمل فطائر المحمرة الحلبية، أو طريقة عمل صلصة المحمرة، وكذلك طريقة عمل مناقيش المحمرة الشامية، أو طريقة عمل المحمرة الحلبية بالجوز، وكذلك كيفية عمل المحمرة بالبرغل، كما يمكنك تحضير المحمرة ليس فقط على خطوات المطبخ الشامي، ولكن يمكنك تحضيرها على طريقة عمل المحمرة التركية، أو طريقة عمل المحمرة اللبنانية.

طريقة عمل المحمرة السورية شام الاصيل

من أشهى المقبلات السورية، وأشهرها أيضًا هي المحمرة السورية، ويعود سر شهرتها إلى الفوائد الكثيرة، التي يمكن الحصول عليها نتيجة تناول المحمرة، فهي تعزز من الجهاز المناعي، وكذلك تساعد الجهاز التنفسي على مقاومة الفيروسات المتسببة في الأمراض، ومن أشهر الوجبات السورية، التي يمكنك عملها في المنزل بنفس طريقة المطاعم الشهيرة، يمكنك تجربة؛ طريقة عمل التسقية السورية، وطريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى، و طريقة عمل عش البلبل السوري، وأيضًا طريقة شاورما الدجاج السوري، وجربي الآن طريقة عمل المحمرة السورية، وتقديمها إلى جوار الوصفات السورية السابقة، فهي من أشهى وأهم المقبلات على المائدة.

طريقة عمل صلصة المحمرة

ثلاث ثمرات فلفل رومي أحمر مقطعة إلى 4 أجزاء.

ثمرة واحدة فقط من الفلفل الحار، وقطعيها إلى نصفين.

فص ثوم واحد مهروس.

½ حبة بصل صغيرة مفرومة.

ثلث كوب من البقسماط المطحون.

1/3 كوب من الجوز المفروم.

¼ كوب زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان دبس رمان.

ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض.

خبز شامى للتقديم.

المحمرة السورية بدبس الرمان